Restricții de circulație în centrul Iașului, începând de astăzi, pentru amenajarea Târgului de Iarnă

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2026, 12:53

Traficul rutier va fi închis pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, între Casa Modei și strada I. C. Brătianu.

De asemenea, de Ziua Națională, pe 1 decembrie, vor fi închise circulației strada Anastasie Panu, între Sfântul Lazăr și bulevardul Ștefan cel Mare, și strada Palat.

Tot pe data de 1 decembrie este programată și aprinderea iluminatului festiv.

Constantin Mihai: De astăzi, circulația rutieră se restricționează pe tronsonul Fosta Casă a Modei – Mitropolia Moldovei – Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, până în data de 15 ianuarie. Măsura a fost luată deoarece în zonă va fi montat și organizat Parcul de Crăciun. Autovehiculele vor circula pe ruta alternativă, respectiv pe strada Cuza Vodă. Două noutăți importante. În Piața Unirii sunt în desfășurare lucrările de reconfigurare a pieței. Patinoarul artificial al Tineretului va fi montat în acest an pe esplanada teatrului, în imediata vecinătate a pietonalului. Tot în zonă, ca și în anii precedenți, se montează celebra roată. Va fi inaugurată pe 1 decembrie, ca de obicei. Deschiderea iluminatului de sărbători va avea loc tot pe data de 1 decembrie, la ora 17. De fapt, pe 1 decembrie, ziua vor avea loc manifestările prilejuite de Ziua României și, puțin mai apoi, la Biblioteca Central-Universitară, Premiile Negruzzi. Seara, de la ora 17, tot pe 1 decembrie, se va inaugura iluminatul festiv și, puțin mai apoi, va avea loc deschiderea parcului de distracții. În acest an, roata panoramică și patinoarul vor fi una lângă alta. A doua noutate a ediției din acest an este că Târgul de Iarnă se deschide mai repede, pe 27 noiembrie, adică vineri. Parcul de distracții nu va mai fi funcțional după data de 10 ianuarie.

(Radio Iași)