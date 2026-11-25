Renumitul basist german Philipp Rehm, în concert la Casa Balș din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2026, 12:41

Joi, 3 decembrie 2026, începând cu ora 19:00, publicul ieșean este invitat la un concert inedit susținut de renumitul basist german Philipp Rehm, la Casa Balș, Sala „Eduard Caudella”.

Intitulat „Bass Meets Classics”, concertul propune o întâlnire surprinzătoare între muzica clasică și sonoritățile moderne ale chitarei bass, aducând în prim-plan capodopere clasice reinterpretate într-o manieră originală, cu rafinament și sensibilitate artistică.

PHILIPP REHM va transpune publicul într-un univers sonor fascinant, oferind oportunitatea rară de a asculta capodopere clasice reinterpretate într-un dialog profund și inovator pe corzile calde ale chitarii bass. Fiecare piesă devine astfel o demonstrație de virtuozitate tehnică și rafinament artistic, unde rigurozitatea muzicii de cameră fuzionează perfect cu dinamismul modern al bass-ului electric.

Laureat drept “Germany’s Superbassplayer” de către BassProfessor, PHILIPP REHM a apărut pe coperta revistei americane Bass Musician Magazine, iar revista franceză Bassiste a aclamat albumul său “The Philbum” un “masterpiece in the league of the greats”.

Aclamat la nivel internațional pentru tehnica sa revoluționară, PHILIPP REHM sparge barierele convenționale ale instrumentului său transformând chitara bass dintr-o ancoră ritmică într-o veritabilă voce solistică, plină de sensibilitate și eleganță.

Producător, compozitor și basist, cu un sunet foarte distinctiv și o abordare personală a amestecului său muzical, PHILIPP REHM este un caleidoscop global de ritmuri avangardiste și sunete de bass uimitoare: linii incitante de bass, peisaje sonore futuriste, improvizații percusive, groove-uri funky și melodii cristaline, adesea, în concertele solo, combinând muzica electronică cu bass-ul live.

Adesea asociat și comparat în recenzii, ca stil caracteristic de slap, cu legendarul basist american Marcus Miller, celebra publicație de specialitate Gitarre&Bass îi remarcă pe amândoi printr-o descriere comună:“Compoziții surprinzătoare, care te duc în direcții neașteptate – astfel se disting Philipp Rehm și Marcus Miller din mulțime”.

Muzician renumit, cu un repertoriu vast de sunete creative de bass, PHILIPP REHM poate fi auzit atât ca artist solo, cât și ca basist de studio, precum și ca instrumentist de acompaniament căutat, care a cântat cu trupe și artiști renumiți precum Jazz Against The Machine, renumita cântăreață clasică caraibiană Tania Kross, The Flames și cântăreața pop și R&B Cassandra Steen.

INFORMAȚII UTILE:

– Evenimentul va începe la ora 19:00;

– Accesul în sală se face în intervalul orar 18:30 – 19:00;

– Biletele se pot achiziționa doar online;

– Filmările, fotografiatul cu aparate profesionale şi folosirea blitz-ului, sunt INTERZISE pe toată durata evenimentului.

Evenimentul este organizat de Centrul Cultural German Iași și FaPt – Fabrica de Artă și Producție Teatrală, în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, cu sprijinul Goethe-Institut București.