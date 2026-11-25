Elena Șova, director Școala Comercială Bacău, în direct la Bună dimineața! Caravana AIR – „Republica Moldova, destinație de investiții și parteneriate”

Oportunitățile de investiții și colaborare economică dintre România și Republica Moldova, dar și pregătirea resursei umane pentru cerințele unei piețe a muncii în continuă schimbare se află în centrul Caravanei AIR – „Republica Moldova, destinație de investiții și parteneriate”, care ajunge joi, 26 noiembrie, la Bacău.

Inițiativa își propune să apropie mediile de afaceri de pe ambele maluri ale Prutului și să faciliteze întâlniri între antreprenori, investitori, reprezentanți ai companiilor și ai instituțiilor publice. Un alt subiect important îl reprezintă legătura dintre educație și mediul economic, în condițiile în care formarea unor profesioniști adaptați nevoilor angajatorilor devine esențială pentru dezvoltarea companiilor.

Despre oportunitățile acestui demers, rolul educației în pregătirea viitoarei forțe de muncă și perspectivele colaborării economice dintre cele două state discutăm la Radio România Iași, în emisiunea „Bună Dimineața”, cu Elena Șova, directorul Școlii Comerciale și de Servicii din Bacău.

Evenimentul este organizat de Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova (AIR), în parteneriat cu Școala Comercială și de Servicii.

Caravana își propune să transforme dialogul dintre mediul de afaceri și cel educațional în noi parteneriate, proiecte de investiții și oportunități concrete de dezvoltare de ambele părți ale Prutului.