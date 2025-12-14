(INTERVIU) Maria Nagy, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (14.12.2025)

După foarte mulți ani de absență, una dintre cele mai bune voci feminine din România, Maria Nagy, revine în atenția publicului cu o piesă nouă: ”Inima pe jar”.

Maria a fost remarcată de poetul Adrian Păunescu, care a inclus-o în Cenaclul Flacăra. Debutul său oficial a avut loc în anul 1978, iar în 1982 a lansat primul album, care s-a vândut în peste 20.000 de exemplare, o performanță remarcabilă pentru genul folk.

În 1984, după un turneu cu Teatrul Constantin Tănase în Egipt, Maria Nagy a ales să rămână acolo. Succesul său a fost imens, susținând sute de concerte cu săli pline. A cântat pentru personalități marcante, printre care Omar Sharif, care venea frecvent la barul unde artista interpreta piese din repertoriul lui Edith Piaf. De asemenea, a avut angajamente în Maroc, unde a concertat pentru Prințul Charles, alături de alte vedete internaționale.

Maria Nagy s-a retras din muzică în 1998 și s-a stabilit în Ungaria, departe de lumina reflectoarelor. Timp de aproape 35 de ani nu s-a mai auzit nimic de ea în România, revenind abia în 2018.

Anul acesta, Maria Nagy a susținut un spectacol aniversar – 50 de ani de carieră la Teatrul de Revistă ”Constantin Tănase” și a cântat în deschiderea concertului Chris Norman la Sala Palatului din București.

Pe langă concertele susținute anul acesta, Maria Nagy a intrat și în studioul de înregistrări și a început să lucreze la un nou album.

Prima piesă deja a fost lansată – ”Inima pe jar”. Este o piesă compusă de Keo, cel care va scrie, de altfel materialul pentru întregul album.

Ascultați mai jos interviul realizat de Cristina Spînu cu Maria Nagy și piesa ”Inima pe jar”!

Melodia – ”Inima pe jar”!