(INTERVIU) Petran Paveliuc, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (24.08.2025)

24 august 2025



Săptămâna viitoare are loc la Iași, „Toboșariada”, eveniment ajuns la cea de a patra ediție.

„Toboșariada” face parte dintr-un proiect muzical mai amplu – „Iași Music Experience” .

Anul acesta evenimentul va avea loc pe 26 august în Grădina Palas, începând cu ora 19 și marchează și o premieră absolută: lansarea unui concurs național dedicat exclusiv toboșarilor.

Concursul este structurat pe două direcții – una națională, pentru toboșarii din afara Iașului și cei din Republica Moldova, și una locală, dedicată exclusiv muzicienilor ieșeni.

Anul trecut, aproape 100 de toboșari, de toate vârstele, au umplut Grădina Palas din Iași și au interpretat la unison 11 piese rock, cunoscute de toate generațiile.

Cristina Spînu l-a avut ca invitat la matinalul de week-end pe Petran Paveliuc, organizatorul evenimentului, care a oferit mai multe detalii legate de ediția din acest an.

Ascultați mai jos interviul integral!