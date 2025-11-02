Ascultă Radio România Iași Live
(INTERVIU) Alina Crișan, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (02.11.2025)

Alina Crisan
Foto: Alina Crisan

2 noiembrie 2025


Alina Crișan s-a lansat în muzică în urmă cu 20 de ani, atunci când, după ce a câștigat concursul TV „Alege A.S.I.A”, s-a alăturat fetelor de la ASIA, împreună înregistrând două albume.

Alina a părăsit ASIA în 2007 și, nu după mult timp a început colaborarea cu Direcția 5, alături de care a cântat mai bine de zece ani.

Deși relația sa cu membrii formației Direcția 5 este în continuare una foarte bună, Alina a considerat că este timpul pentru o nouă schimbare, optând pentru o carieră solo.

În interviul acordat Cristinei Spînu la matinalul de week-end, artista a mărturisit că anii pe care i-a petrecut alături de Direcția 5 sunt foarte importantanți, atât din punct de vedere al experienței căpătate din nenumăratele concerte live, cât și prin timpul petrecut în studioul de înregistrări, acolo unde și-a adus contribuția prin versuri sau idei muzicale.

Alina Crișan încheie acest an lansând primul single din cariera solo: „O viață și o zi”, piesă inspirată din viața personală.

Ascultați mai jos interviul integral realizat de Cristina Spînu cu Alege A.S.I.A și urmăriți videoclipul piesei „O viață și o zi”!

 

