(INTERVIU) Mihail, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (15.02.2026)

Mihail a lansat  În felul meu”, una dintre cele mai sensibile piese din cariera sa, născută dintr-o întâlnire care i-a schimbat felul de a privi iubirea, tăcerea și capacitatea oamenilor de a-și arăta sentimentele.

Artistul a devenit cunoscut în 2015, cu hitul Mă ucide ea”, care a stat săptămâni în șir în top-urile radio. În timp, succesul său s-a datorat nu doar vocii sale aparte, ci și sensibilității artistice care se simte în fiecare piesă lansată.

Mihail le-a pregătit ascultătorilor săi o surpriză muzicală de neratat! Inspirat de sesiunea unplugged „Nuanțe”, artistul a gândit un turneu național cu accent pe emoție, autenticitate și chimie voce-chitară.

Turneul „Nuanțe Acoustic Tour”, are loc în perioada februarie-martie 2026. Pe 19 martie va ajunge la  Iași, iar pe 20 martie la Suceava.

Ascultați mai jos interviul realizat de Cristina Spînu cu Mihail la matinalul de week-end și urmăriți videoclipul piesei „În felul meu”!

