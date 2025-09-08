(INTERVIU) Loren, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (07.09.2025)

Foto: Loren feat. Misty - Vreodată

Publicat de cristinaspinu, 8 septembrie 2025, 20:10



„Vreodată” se numește noul single lansat de Loren în calaborare cu Misty.

Loren este ”proiectul muzical” de suflet al lui Keo. Tânăra artistă a început să colaboreze cu Keo la 16 ani, ajungând foarte repede să fie „adoptată” de cuplul Keo/Misty. Dacă Keo este cel care se ocupă de muzică, Misty este cea care îi dă artistei sfaturi legate de stil, atitudine și look.

Și, iată, a venit și momentul ca cele două să intre împreună și în studio. Rezultatul: piesa „Vreodată”.

Ascultați mai jos interviul integral realizat de Cristina Spînu cu Loren, și urmăriți videoclipul piesei „Vreodată”!