Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » (INTERVIU) Loren, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (07.09.2025)

(INTERVIU) Loren, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (07.09.2025)

Loren si Misty
Foto: Loren feat. Misty - Vreodată

Publicat de cristinaspinu, 8 septembrie 2025, 20:10


Vreodată” se numește noul single lansat de Loren în calaborare cu Misty.

Loren este ”proiectul muzical” de suflet al lui Keo. Tânăra artistă a început să colaboreze cu Keo la 16 ani, ajungând foarte repede să fie „adoptată” de cuplul Keo/Misty. Dacă Keo este cel care se ocupă de muzică, Misty este cea care îi dă artistei sfaturi legate de stil, atitudine și look.

Și, iată, a venit și momentul ca cele două să intre împreună și în studio. Rezultatul: piesa „Vreodată”.

Ascultați mai jos interviul integral realizat de Cristina Spînu cu Loren, și urmăriți videoclipul piesei „Vreodată”!

 

 

Etichete:
Expoziţia de fotografie multisenzorială ‘World Unseen’ s-a deschis la Palatul Culturii
Bună dimineaţa miercuri, 30 aprilie 2025, 10:26

Expoziţia de fotografie multisenzorială ‘World Unseen’ s-a deschis la Palatul Culturii

Raluca Cebere, incubatorista noastră, a fost la „World Unseen”, o expoziție inedită, o experiență a simțurilor, care poate fi...

Expoziţia de fotografie multisenzorială ‘World Unseen’ s-a deschis la Palatul Culturii
Cum se construiește o comunitate antreprenorială activă? Rubik Hub în acțiune la Iași
Bună dimineaţa marți, 29 aprilie 2025, 09:52

Cum se construiește o comunitate antreprenorială activă? Rubik Hub în acțiune la Iași

Cum se construiește o comunitate antreprenorială activă? Rubik Hub în acțiune la Iași Cum te poate ajuta concret un program de antreprenoriat?...

Cum se construiește o comunitate antreprenorială activă? Rubik Hub în acțiune la Iași
„De-ale noastre” cu etnologul Adina Hulubas (29 aprilie 2025)
Bună dimineaţa marți, 29 aprilie 2025, 09:43

„De-ale noastre” cu etnologul Adina Hulubas (29 aprilie 2025)

„De-ale noastre” cu etnologul Adina Hulubas (29 aprilie 2025) De ce ne primenim primavara? (Radio Iași/ Adina Șuhan)...

„De-ale noastre” cu etnologul Adina Hulubas (29 aprilie 2025)
Asociația Studenților Jurnaliști Iași, 18 ani. Alexandra Haras și Antonie Puiu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Bună dimineaţa luni, 28 aprilie 2025, 10:17

Asociația Studenților Jurnaliști Iași, 18 ani. Alexandra Haras și Antonie Puiu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

La mulți ani, ASJ Iași! Asociația Studenților Jurnaliști Iași, 18 ani Ce spun asj-iștii? ASJ împlinește 18 ani – 18 ani de curaj,...

Asociația Studenților Jurnaliști Iași, 18 ani. Alexandra Haras și Antonie Puiu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Bună dimineaţa luni, 28 aprilie 2025, 09:56

Vasluiul va avea Centru de Tineret – Vlad Biliuță, manager ACCED ne-a adus toate detaliile în matinal

Vasluiul va avea Centru de Tineret Când se va deschide? Am aflat în Bună Dimineața cu Adina Șuhan   Mesajul echipei: Vaslui, Capitala...

Vasluiul va avea Centru de Tineret – Vlad Biliuță, manager ACCED ne-a adus toate detaliile în matinal
Bună dimineaţa marți, 22 aprilie 2025, 09:28

23 aprilie, Ziua Națională a Bibliotecarului. Ala Sainenco, managerul Memorialului Ipotești – Centrul de Studii „Mihai Eminescu” în direct la Bună Dimineața cu Adina Șuhan

23 aprilie, Ziua Națională a Bibliotecarului. Zilele acestea sărbătorim Săptămâna Națională a Bibliotecilor. Noi am ajuns la Memorialul...

23 aprilie, Ziua Națională a Bibliotecarului. Ala Sainenco, managerul Memorialului Ipotești – Centrul de Studii „Mihai Eminescu” în direct la Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Bună dimineaţa marți, 22 aprilie 2025, 08:45

Rubrica „De-ale noastre” cu etnologul Adina Hulubaș la Radio România Iași (22.04.2025)

Rubrica „De-ale noastre” cu etnologul Adina Hulubaș la Radio România Iași. 22 aprilie 2025 – Obiceiuri populare în ajun de Sfântul...

Rubrica „De-ale noastre” cu etnologul Adina Hulubaș la Radio România Iași (22.04.2025)
Bună dimineaţa joi, 17 aprilie 2025, 08:52

Rubrica „De-ale noastre” cu etnologul Adina Hulubaș la Radio România Iași (17.04.2025)

Rubrica „De-ale noastre” cu etnologul Adina Hulubaș la Radio România Iași. 17 aprilie 2025 – Când se face pasca de Paște? Este gata pasca...

Rubrica „De-ale noastre” cu etnologul Adina Hulubaș la Radio România Iași (17.04.2025)