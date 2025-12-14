Ascultă Radio România Iași Live
(INTERVIU) Teodora Ipate și Laur Bubuianu (Ride the Magic – Accelerăm Binele de Crăciun la Madras!), la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (14.12.2025)

Publicat de cristinaspinu, 14 decembrie 2025, 13:02


Cu doar căteva zile înainte de Crăciun, mai exact pe 20 decembrie, începănd cu ora 16.00, showroom-ul Madras se transformă într-un loc de poveste, în care sunteti invitați pentru a participa la acțiunea caritabilăRide the MagicAccelerăm binele de Crăciun la Madras!”

Scopul acestui eveniment este acela de a aduna daruri și a aduce bucurie de sărbători unor familii defavorizate din comuna Miroslava. Modul în care cadourile vor ajunge la copii este unul inedit: un mic convoi moto/ATV condus de Moș Crăciun și spiridușii săi va livra darurile adunate!

Pentru a vă înscrie pe lista donatorilor, și pentru a participa la evenimentul caritabil de pe 20 decembrie, intrați aici.

Mai multe detalii aflați din interviul realizat de Cristina Spînu cu Teodora Ipate și Laur Bubuianu, la matinalul de week-end.

