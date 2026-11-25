Puls Juridic: Femeile însărcinate au dreptul la însoțitor pe toată durata travaliului și a nașterii. Ce măsuri iau maternitățile?

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2026, 10:35

Femeia însărcinată are dreptul de a fie însoțită, la cerere, de o persoană aleasă de aceasta, pe tot parcursul travaliului, nașterii și transferului intrainstituțional, potrivit noilor prevederi legale, care au intrat în vigoare în data de 16 noiembrie.

Totodată, nou-născutul are dreptul, imediat după naștere, precum și pe durata internării, de a rămâne împreună cu mama sa, separarea fiind permisă doar în anumite situații justificate.

Despre noile modificări legislative și cum vor fi acestea aplicate în unitățile sanitare discutăm cu economist Robert Dâncă, managerul Spitalului clinic de obstetrică și ginecologie ”Cuza Vodă” din Iași.

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