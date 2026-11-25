Informare meteo pentru Moldova. Ninsori, polei și vânt puternic în următoarele zile

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2026, 10:51

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 26 noiembrie, ora 02 – 27 noiembrie, ora 10

Fenomene vizate: precipitații mixte, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol la munte

Zone afectate: Moldova

Din după-amiaza zilei de joi (26 noiembrie) aria precipitațiilor va cuprinde cea mai mare parte a Moldovei.

În jumătatea de sud a regiunii vor fi mai ales ploi, iar în rest precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și

ninsoare și va depune strat de zăpadă de 2…7 cm. La munte vor predomina ninsorile îndeosebi la altitudini de peste 1400 m și se va depune strat de zăpadă în general de 5…10 cm. Izolat vor fi depuneri de polei.

Vântul va avea intensificări pe crestele montane cu rafale de 60…70 km/h și trecător ninsorile vor fi viscolite.