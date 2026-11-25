Informare meteo pentru Moldova. Ninsori, polei și vânt puternic în următoarele zile
Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2026, 10:51
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 26 noiembrie, ora 02 – 27 noiembrie, ora 10
Fenomene vizate: precipitații mixte, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol la munte
Zone afectate: Moldova
Din după-amiaza zilei de joi (26 noiembrie) aria precipitațiilor va cuprinde cea mai mare parte a Moldovei.
În jumătatea de sud a regiunii vor fi mai ales ploi, iar în rest precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și
ninsoare și va depune strat de zăpadă de 2…7 cm. La munte vor predomina ninsorile îndeosebi la altitudini de peste 1400 m și se va depune strat de zăpadă în general de 5…10 cm. Izolat vor fi depuneri de polei.
Vântul va avea intensificări pe crestele montane cu rafale de 60…70 km/h și trecător ninsorile vor fi viscolite.