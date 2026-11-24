(AUDIO) O nouă fabrică se închide la Iași. Aproximativ 200 de oameni își pierd locurile de muncă

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 noiembrie 2026, 12:24

Fosta fabrică Metalurgica din Iași, specializată în producția de țevi sudate din oțel, se închide, iar aproximativ 200 de angajați își vor pierde locul de muncă.

Decizia grupului ucrainean Metinvest, deținut de omul de afaceri Rinat Ahmetov, vine la mai puțin de un an de la preluarea întreprinderii, și este argumentată prin situația economică, financiară și operațională a uzinei.

Liderul de sindicat, Constantin Rotaru, a explicat că principala cauză o reprezintă imposibilitatea aprovizionării cu materie primă din Ucraina, în urma atacurilor rusești asupra unității.

Pe de altă parte, s-a încercat achiționarea de materie primă din spațiul european, dar produsele finale erau mai scumpe decât cele similare din Turcia și China, unde statele subvenționează industria metalurgică.

Constantin Rotaru: Decizia care s-a luat a fost închiderea unității, activitatea operațională și comercială de aici, de la unitatea noastră din Iași, prin hotărâre, ea fiind declarată închisă definitiv. Este o atmosferă de tristețe generală. Nu meritau oamenii soarta la care s-a ajuns. Fabrica este cât se poate de modernizată, tehnologizată, dar, dacă se închide, nu se închide nici din motive care țin de nepriceperea oamenilor, nici din motive tehnologice, pur și simplu din motive invocate de proprietarul majoritar, care au de-a face cu rentabilitatea, cu politica de protecție adoptată în ultima vreme de Uniunea Europeană și cu invazia de produse provenite din Turcia și China, la prețuri care concurează neloial produsul nostru.

Liderul de sindicat, Constantin Rotaru, a precizat că cei 194 de angajați ai fabricii Metalurgica, vizați de o procedură de concediere colectivă, vor primi două tipuri de plăți compensatorii.

Constantin Rotaru: Sunt peste 100 de oameni care vor pleca în baza prevederilor contractului colectiv de muncă, concediați colectiv. Vor beneficia de compensații prevăzute în contractul colectiv de muncă. Ele sunt de două feluri: o sumă fixă la plecare care ține cont de vechimea neîntreruptă în unitate și există niște compensații lunare, întinse pe o perioadă de 3, 6, 9, 12, 15 sau 21 de luni, în funcție de vechimea lucrătorului. Cel care are 5 ani va primi pentru 3 luni, cel care are 30 de ani de vechime va primi pentru 21 de luni.

Redactorul nostru, Constantin Mihai, amintește că Întreprinderea Metalurgica din Iași a fost înființată în 1962, iar în 1988 avea 6 mii de angajați și exporta în 50 de țări.

În 2000, a fost supusă primei privatizări, iar ulterior, societatea a fost achiționată de grupul Arcelor Mittal. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)