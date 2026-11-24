Studenţii sunt nemulţumiţi de măsurile de austeritate din ultimii ani

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 noiembrie 2026, 09:42

Studenţii atrag atenţia că se confruntă cu presiunii financiare şi cu greu reuşesc să îşi continuie studiile.

Ei sunt nemulţumiţi de măsurile de austeritate luate în ultimii ani şi sublinează că, în timp ce statul a făcut o economie infimă din limitarea dreptului de a beneficia reducerea de 90% la transportul feroviar exclusiv la ruta domiciliu-centru universitar, ei nu îşi pot asigura dezvoltarea profesională şi personală.

Reducerea la transportul feroviar pentru studenţi ar trebui aplicată şi în cazul deplasărilor acestora la evenimente studenţeşti, precum forumuri sau evenimente culturale.

Robert Baranov, vicepreşedintele ANOSR: Sunt foarte multe situaţii în care reducerea de transport pe ruta domiciliu-centru universitar nu este suficientă, pentru că avem situaţii precum transportul sau deplasarea către proiecte care vizează dezvoltarea profesională şi personală a studenţilor.

Prin limitarea reducerii de 90% la transportul feroviar pentru studenţi doar pe ruta domiciliu-centru universitar statul a economisit 0,0021% din cheltuielile bugetului de stat pe anul trecut, o sumă infimă pentru acest stat, dar cu impact major asupra studenţilor, suţin liderii acestora. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)