Un nou lot de vaccin antigripal a ajuns în România

Publicat de Andreea Drilea, 22 noiembrie 2026, 09:50

Un nou lot de 120.000 de doze de vaccin antigripal a ajuns în România şi va fi distribuit, de mâine, în farmacii, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

El a explicat că a existat o problemă de producţie la nivel internaţional, ceea ce a generat discontinuităţi în livrări.

Serul se eliberează pe bază de prescripţie de la medicul de familie şi poate fi administrat atât în cabinetele medicale, cât şi în farmacii autorizate.

Beneficiază de gratuitate integrală copiii de peste 6 luni, gravidele, persoanele care au mai mult de 65 de ani, bolnavii cronici şi personalul medical.

Pentru adulţii care au peste 45 de ani, dar mai puţin de 65, şi nu suferă de afecţiuni cronice, serul este compensat în proporţie de 50%.

Până la mijlocul acestei luni, aproximativ 956.000 de persoane se vaccinaseră antigripal, potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică.

Datele arată o creştere cu aproape 10% a infecţiilor respiratorii faţă de săptămâna anterioară, fiind înregistrat şi al treilea deces confirmat cu virus gripal din acest sezon.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro