„Spune NU violenței. Rupe tăcerea!” – eveniment de solidaritate la Opera Națională Română Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 noiembrie 2026, 13:11

Opera Națională Română Iași va deveni duminică, 22 noiembrie 2026, un simbol al solidarității cu victimele violenței domestice.

Între orele 16:00 și 17:30, pe scările din fața instituției va avea loc cea de-a doua ediție a evenimentului „Spune NU violenței. Rupe tăcerea!”, organizat de Clubul Inner Wheel Iași, în parteneriat cu Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC), în contextul Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, marcată anual la 25 noiembrie.

Momentul central al manifestării îl va constitui iluminarea în portocaliu a clădirii Operei Naționale Române Iași, culoarea campaniei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. Pe scările instituției va fi amenajată și o instalație simbolică din pantofi roșii, un omagiu adus femeilor ale căror vieți au fost curmate de agresori, iar publicul va putea urmări proiecția unui clip de sensibilizare realizat de Monica Ailiesei, prim-balerină la ONRI.

Evenimentul este deschis publicului și își propune să aducă împreună reprezentanți ai instituțiilor, organizațiilor neguvernamentale, profesioniști implicați în sprijinirea victimelor și membri ai comunității ieșene.

Un proiect dedicat solidarității

Inițiat de Clubul Inner Wheel Iași, evenimentul „Spune NU violenței. Rupe tăcerea!” ajunge anul acesta la cea de-a doua ediție.

„Ne dorim ca această inițiativă să devină o tradiție a Clubului Inner Wheel Iași și un reper anual de solidaritate și responsabilitate în comunitatea noastră. Violența domestică nu este o problemă despre care trebuie să vorbim doar o zi pe an, ci o realitate care cere atenție, implicare și acțiune permanentă. Credem că schimbarea începe atunci când oamenii refuză să mai privească în altă parte, când victimele capătă curajul de a cere ajutor, iar comunitatea înțelege că tăcerea și indiferența pot deveni complici ai abuzului. Prin acest eveniment, vrem să construim, an după an, o voce colectivă tot mai puternică împotriva violenței și să transmitem fiecărei femei aflate în suferință că nu este singură. Solidaritatea nu trebuie să rămână doar un cuvânt frumos, ci să se transforme în sprijin real”, declară Cristina Cioancă, președinta în exercițiu a Clubului Inner Wheel Iași.

Alături de Opera Națională Română Iași, un partener important al Clubului Inner Wheel Iași în acest demers este Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC), organizație cu experiență în prevenirea violenței domestice, promovarea drepturilor omului și sprijinirea persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate.

Avocata Laura Chiticariu, reprezentantă a CMSC, aduce în cadrul inițiativei experiența acumulată:

„După 25 de ani în care am fost alături de femei victime ale violenței domestice, știu că tăcerea nu le protejează, ci, de prea multe ori, îi protejează pe agresori. Cred că fiecare dintre noi are responsabilitatea de a transforma solidaritatea în acțiune, pentru ca nicio femeie să nu mai fie nevoită să aleagă între teamă și libertate. Vă invit să ne fiți alături pentru că lupta împotriva violenței nu este doar a victimelor, ci a întregii comunități”.

Pe lângă componenta simbolică, inițiativa include promovarea unui ghid de sprijin și siguranță, menit să ofere victimelor informații concrete despre recunoașterea abuzului, măsurile de protecție și serviciile specializate disponibile.

Iașul, în fruntea unui clasament îngrijorător al violenței împotriva femeilor

Necesitatea organizării unor asemenea acțiuni este susținută de statisticile privind violența domestică și agresiunile grave împotriva femeilor.

În 2026, potrivit Asociației „Femei de Piatra”, șapte femei au fost ucise în județul Iași până la jumătatea lunii octombrie, dintr-un total de 17 cazuri raportate în regiunea de Nord-Est. În 2025, în județul Iași au fost înregistrate 2.636 de fapte de violență în familie și au fost emise 1.086 de ordine de protecție provizorii.

Clubul Inner Wheel Iași, alături de Opera Națională Română și Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară, invită întreaga comunitate să transforme solidaritatea într-o formă concretă de implicare.

Violența nu este o problemă privată, iar indiferența nu protejează. Fiecare femeie are dreptul la o viață fără teamă.

Spune NU violenței. Rupe tăcerea!

Vă așteptăm alături de noi duminică, 22 noiembrie 2026, între orele 16:00 și 17:30.