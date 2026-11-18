(AUDIO) Raed Arafat, șeful DSU explică de ce nu se emit mesaje RO-ALERT înaintea cutremurelor

Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2026, 11:50

Autoritățile NU emit mesaj RO-Alert în cazul producerii unor seisme pentru a nu induce panică în rândul populației, deoarece nu există timp suficient pentru a lua măsurile necesare, a explicat, pentru Radio România Iași, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

El a mai precizat că oamenii nu au primit mesaje RO-Alert în timpul cutremurului pentru a evita și anumite nemulțumiri: ”Noi am zis foarte clar că prin Ro-Alert nu anunțăm un cutremur cu câteva secunde înainte să apară, pentru că nici nu este timp de evacuare, nici nu este timp de a lua măsuri, și mai mult inducem panică. Asta în cazul în care aflăm din timp înainte să apară acest cutremur, și de regulă aflăm cu câteva secunde înainte dacă aflăm. De multe ori aflăm când se întâmplă, și bineînțeles, după asta se stabilește de către INFP (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului) și alte organisme internaționale cât a fost, care era gradul cutremurului și care era adâncimia lui. Sunt convins că dacă s-ar fi dat vreun mesaj Ro-Alert noaptea, am fi avut comentarii că de ce am dat mesaj Ro-Alert, că mulți nu au simțit cutremurului și nu s-au trezit.”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a mai precizat că în timpul nopții au fost persoane care au apelat numărul unic de urgență 112 doar pentru atacuri de panică.

El subliniază că cel mai important este ca oamenii să știe înainte de producerea unui cutremur cum trebuie să reacționeze în astfel de situații: ”Este bine că cutremurul nu a produs pagube. Apelurile telefonice care au venit în mare parte, ați văzut că au fost doar pentru atacuri de panică, singurul lucru care îl recomandăm populației este să intre pe fiipregatit.ro să vadă care este modul de reacție și să păstreze calmul și să știe din timp cum să reacționeze și cum să fie pregătită în caz de cutremur.”

Și reprezentanții Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă au venit cu precizări privind alertele de cutremur emise de Google Android pe telefoanele mobile și mesajele RO-ALERT, două sisteme complet diferite.

O notificare Google privind un cutremur nu este un mesaj RO-ALERT şi nu trebuie atribuit autorităţilor române.

Alerta Google este o funcţie Android care foloseşte accelerometrele telefoanelor pentru a detecta activitatea seismică şi poate transmite avertizări cu câteva secunde înainte ca undele seismice să ajungă într-o anumită zonă, precizează IGSU.

Astfel, se explică de ce la cutremurul de azi-noapte, alerta Google a fost primită pe telefon şi de populaţia din judeţe îndepărtate, unde seismul nu s-a simţit, în vreme ce persoanele din zonele apropiate, unde seismul s-a simţit puternic, nu au primit nicio alertă.

Cutremurul, cu magnitudinea 5,7 pe Richter, a avut loc la ora 2:48, în zona seismică Vrancea; s-a produs la o adâncime de 120 de km şi s-a resimţit în mai multe județe, între care, Iaşi, Neamţ, Vrancea, Vaslui şi Galați, dar și în capitală.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă)