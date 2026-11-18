Cutremur resimțit în România, inclusiv la Iași. Seismul s-a produs în zona Vrancea



Potrivit unei informări preliminare publicate pe pagina de Facebook a Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), seismul a fost estimat inițial la o magnitudine de 5,6 ML și la o adâncime de aproximativ 140 de kilometri.

În paralel, numeroși utilizatori de telefoane mobile cu sistem Android au primit o alertă de cutremur, în care magnitudinea estimată automat era de 6,5. Această valoare reprezintă o estimare a sistemului de alertare Google și nu o măsurătoare seismologică oficială

Un cutremur puternic s-a produs miercuri, 18 noiembrie, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea, fiind resimțit și în municipiul Iași.

Potrivit primelor informații publicate de presa națională, seismul a avut o magnitudine estimată între 5,3 și 5,4 grade pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de peste 100 de kilometri.

Mișcarea tectonică a fost resimțită pe o arie extinsă, specifică seismelor de adâncime intermediară din zona Vrancea.

La acest moment, nu există informații confirmate privind eventuale pagube materiale sau victime. Parametrii seismului sunt preliminari și pot fi revizuiți după analiza specialiștilor.