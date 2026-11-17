Vrancea: Crucea Roşie a lansat campania ‘Dăruieşte Bucurie de Crăciun’, pentru copiii din familii defavorizate

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 noiembrie 2026, 15:00

Filiala de Cruce Roşie Vrancea a dat startul celei de-a XI-a ediţii a campaniei umanitare ‘Dăruieşte Bucurie de Crăciun’, prin care îşi propune să colecteze cadouri pentru copiii din familii defavorizate din judeţ, invitând comunitatea să se implice în pregătirea unor pachete care să le aducă bucurie de sărbători.

Campania se desfăşoară până pe 21 decembrie şi presupune pregătirea unor cutii de pantofi transformate în pachete-cadou, care pot conţine jucării, cărţi, rechizite şcolare, articole vestimentare călduroase, produse de igienă personală, dulciuri şi felicitări cu mesaje pentru copii.

Potrivit reprezentanţilor Crucii Roşii Vrancea, iniţiativa urmăreşte nu doar oferirea unor daruri, ci şi mobilizarea comunităţii în sprijinul copiilor care provin din medii vulnerabile şi pentru care sărbătorile de iarnă pot fi marcate de lipsuri materiale.

‘Crăciunul este despre bucuria de a dărui, dar mai ales despre grija pe care o avem unii faţă de ceilalţi. Şi în fiecare an, prin această campanie, încercăm să ajungem la copiii care au mai puţine posibilităţi şi să le arătăm că nu sunt singuri, că există oameni care se gândesc la ei. Poate că pentru unii dintre noi o jucărie, o carte sau o cutie cu dulciuri reprezintă un gest simplu, dar pentru un copil care nu aşteaptă niciun cadou de Crăciun poate însemna enorm. Ne dorim ca oamenii să fie mai aproape unii de alţii, să fie solidari şi să înţeleagă că nu valoarea materială a darului contează, ci bucuria pe care o putem aduce în sufletul unui copil’, a declarat, pentru AGERPRES, directorul Crucii Roşii Vrancea. Rodica Davidean.

Organizatorii îi îndeamnă pe cei care doresc să participe să pregătească o cutie de pantofi personalizată pentru o fetiţă sau un băieţel, în care să includă o jucărie, o carte sau rechizite, un fular, o căciulă ori şosete călduroase, produse de igienă, dulciuri şi fructe neperisabile. Pachetele pot fi însoţite şi de o felicitare cu un mesaj de încurajare.

Donaţiile sunt colectate la sediul Filialei de Cruce Roşie Vrancea din municipiul Focşani, până pe 21 decembrie 2026.

Ajunsă la cea de-a XI-a ediţie, campania ‘Dăruieşte Bucurie de Crăciun’ îşi propune să reunească şi în acest an persoane care doresc să contribuie la pregătirea unor cadouri pentru copiii mai puţin norocoşi din judeţ. (Agerpres/ FOTO facebook Crucea Rosie Vrancea)