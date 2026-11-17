Alimentația de post, recomandări și sfaturi! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 17.11 2026.

Alimentația de post presupune renunțarea la produsele de origine animală (carne, lactate, ouă) și înlocuirea lor cu surse vegetale echilibrate pentru a evita carențele nutriționale.

Publicat de mihaipohoata, 17 noiembrie 2026, 13:12



Ce alimente sunt recomandate (surse de nutrienți)

Proteine vegetale: fasole, linte, năut, mazăre, soia (tofu, tempeh), quinoa și nuci/semințe.

Carbohidrați complecși și fibre: orez brun, hrișcă, ovăz, cereale integrale și legume variate.

Grăsănimi sănătoase: avocado, nuci (migdale, nuci clasice, caju) și semințe de dovleac sau floarea-soarelui.

Minerale (fier, calciu, magneziu) care se găsesc în legumele cu frunze verzi, sfeclă roșie, semințe și leguminoase; pentru o mai bună absorbție a fierului vegetal și este util să fie asociate cu surse de vitamina C (lămâie, ardei, citrice).

Capcane comune de evitat

Atenție la excesul de carbohidrați simpli și amidon care înseamnă consumul ridicat de cartofi prăjiți, paste, orez alb sau pâine albă poate duce la creșteri în greutate sau oscilații ale glicemiei.

Trebuie evitată capcana produselor „de post” ultraprocesate cum sunt pateurile vegetale, margarina, mezelurile sau șnițelele vegetale au adesea multă sare, grăsimi nesănătoase și aditivi.

Detalii ne oferă conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, astăzi, marți, 17 noiembrie 2026, în intervalul orar 13:35 – 13:45, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe.