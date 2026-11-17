Școlile din mediile vulnerabile, transformate în centre de învățare și dezvoltare. Eliza Bogdan, Manager Regional Moldova, Teach For Romania, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2026, 10:48

Profesorii Teach for Romania duc educația de calitate în mediile vulnerabile din țară!

Teach for Romania investește în școli ca huburi de învățare: fiecare copil are șansa să fie văzut și ascultat, să învețe, să își atingă potențialul și să își imagineze un viitor mai bun.

Eliza Bogdan, Manager Regional Moldova, Teach For Romania, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan.

În regiunea Nord-Est, organizația are două Școli Strategice, la Pogonești, județul Vaslui și la Roznov, județul Neamț.

Ce înseamnă această abordare, am aflat în matinalul Radio România Iași.