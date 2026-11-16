”Lucrurile și faptele au valoarea pe care oamenii le-o dau”. Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Florin Stoican, președintele Rețelei pentru Natură Urbană, la ”Pulsul Zilei” – 16.11.2026.

#StareaEducației (INTERVIU) Cursurile de japoneză, tot mai căutate la Iași. Yusuke Sumi, directorul Centrului Cultural Japonez: Am dorit ca amatorii, fanii de cultură japoneză și fanii de cultură românească să se întâlnească cumva. Unele lucruri sunt mai bune în România decât în Japonia. Îmi place sistemul universitar din România, pentru că studenții au o specializare și ulterior chiar lucrează în domeniul respectiv.

Cursuri gratuite de limba japoneză, ateliere pentru copii și activități dedicate dialogului intercultural. Centrul Cultural Japonez al...