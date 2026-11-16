”Lucrurile și faptele au valoarea pe care oamenii le-o dau”. Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Florin Stoican, președintele Rețelei pentru Natură Urbană, la ”Pulsul Zilei” – 16.11.2026.
Importanța implicării oamenilor de bine este baza realizării oricăror obiective de protejare a naturii, în crearea Parcurilor Naturale Buila-Vânturarița și Văcărești deoarece lucrurile și faptele au valoarea pe care oamenii le-o dau.
Publicat de mihaipohoata, 16 noiembrie 2026, 12:08
Protecția și conservarea naturii în prezent depinde de luarea în considerare a intereselor oamenilor.
Oamenii și sistemele sociale și economice clădite de-a lungul timpului nu pot exista fără sistemul natural, de mediu.
Protecția naturii depinde de avantajele directe obținute de oameni din conservarea naturii.
Sunt subiectele aduse în atenția noastră de Mihai Diac, liderul asociației ”Codrii Iașilor”, în dialogul său cu Florin Stoican, președintele Rețelei pentru Natură Urbană, astăzi, luni, 16 noiembrie 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:35, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.
Surse: Florin Stoican, președintele Rețelei pentru Natură Urbană; Mihai Diac, liderul asociației ”Codrii Iașilor”.