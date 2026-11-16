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Cum facem față provocărilor cotidiene? Cinci zile de discuții despre sănătatea mintală, la UAIC. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Cum facem față provocărilor cotidiene? Cinci zile de discuții despre sănătatea mintală, la UAIC. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 16 noiembrie 2026, 10:33

Astăzi începe la Iași „Săptămâna Sănătății Mintale” UAIC, 16 – 20 noiembrie 2026! Drum echilibrat, alegeri cotidiene potrivite pentru studenți!

Lector universitar doctor Alexandra Cobzeanu, coordonator program și conferențiar universitar doctor Rareș Puni, directorul proiectului, în matinal cu Adina Șuhan:

Evenimentul se deschide oficial astăzi, la ora 14.00. Toate activitățile se vor desfășura, timp de 5 zile, la Casa Universitarilor din Iași, Sala „Ion Simionescu”.

Ce spune echipa?

Între 16 și 20 noiembrie 2026 are loc a doua ediție a Săptămânii Sănătății Mintale la UAIC, eveniment realizat în cadrul proiectului FDI – SUPORT+. Program integrat de sprijin psiho-educațional și vocațional pentru creșterea accesului echitabil și prevenirea abandonului universitar FDI 2026 – CNFIS-FDI-2026-F-0589.

Ediția din acest an este dedicată tuturor studenților Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași care vor să facă mai ușor față provocărilor cotidiene și să își construiască un drum echilibrat – personal și profesional.

Timp de cinci zile, participanții vor întâlni 10 speakeri, specialiști care vor vorbi deschis despre teme importante în viața de student:

Luni, 16 noiembrie: pop-psychology – sănătatea mintală la granița dintre știință și trend.

Marți, 17 noiembrie: autodiagnosticarea pe TikTok și ChatGPT, relațiile sănătoase și sănătatea mintală.

Miercuri, 18 noiembrie: atașamentul, siguranța în relații și alegerea tipului potrivit de psihoterapie.

Joi, 19 noiembrie: strategii de adaptare pe o piață a muncii în continuă schimbare și miturile despre nutriție – de la dietele de pe TikTok la postul intermitent.

Vineri, 20 noiembrie: stilurile de comunicare și angajabilitatea, stabilirea limitelor și gestionarea vinovăției care apare atunci când spunem „nu”.

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