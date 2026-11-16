Cum facem față provocărilor cotidiene? Cinci zile de discuții despre sănătatea mintală, la UAIC. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Publicat de Andreea Drilea, 16 noiembrie 2026, 10:33
Astăzi începe la Iași „Săptămâna Sănătății Mintale” UAIC, 16 – 20 noiembrie 2026! Drum echilibrat, alegeri cotidiene potrivite pentru studenți!
Lector universitar doctor Alexandra Cobzeanu, coordonator program și conferențiar universitar doctor Rareș Puni, directorul proiectului, în matinal cu Adina Șuhan:
Evenimentul se deschide oficial astăzi, la ora 14.00. Toate activitățile se vor desfășura, timp de 5 zile, la Casa Universitarilor din Iași, Sala „Ion Simionescu”.
Ce spune echipa?
Între 16 și 20 noiembrie 2026 are loc a doua ediție a Săptămânii Sănătății Mintale la UAIC, eveniment realizat în cadrul proiectului FDI – SUPORT+. Program integrat de sprijin psiho-educațional și vocațional pentru creșterea accesului echitabil și prevenirea abandonului universitar FDI 2026 – CNFIS-FDI-2026-F-0589.
Ediția din acest an este dedicată tuturor studenților Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași care vor să facă mai ușor față provocărilor cotidiene și să își construiască un drum echilibrat – personal și profesional.
Timp de cinci zile, participanții vor întâlni 10 speakeri, specialiști care vor vorbi deschis despre teme importante în viața de student:
Luni, 16 noiembrie: pop-psychology – sănătatea mintală la granița dintre știință și trend.
Marți, 17 noiembrie: autodiagnosticarea pe TikTok și ChatGPT, relațiile sănătoase și sănătatea mintală.
Miercuri, 18 noiembrie: atașamentul, siguranța în relații și alegerea tipului potrivit de psihoterapie.
Joi, 19 noiembrie: strategii de adaptare pe o piață a muncii în continuă schimbare și miturile despre nutriție – de la dietele de pe TikTok la postul intermitent.
Vineri, 20 noiembrie: stilurile de comunicare și angajabilitatea, stabilirea limitelor și gestionarea vinovăției care apare atunci când spunem „nu”.