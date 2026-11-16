Cum facem față provocărilor cotidiene? Cinci zile de discuții despre sănătatea mintală, la UAIC. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 16 noiembrie 2026, 10:33

Astăzi începe la Iași „Săptămâna Sănătății Mintale” UAIC, 16 – 20 noiembrie 2026! Drum echilibrat, alegeri cotidiene potrivite pentru studenți!

Lector universitar doctor Alexandra Cobzeanu, coordonator program și conferențiar universitar doctor Rareș Puni, directorul proiectului, în matinal cu Adina Șuhan:

Evenimentul se deschide oficial astăzi, la ora 14.00. Toate activitățile se vor desfășura, timp de 5 zile, la Casa Universitarilor din Iași, Sala „Ion Simionescu”.

Ce spune echipa?

Între 16 și 20 noiembrie 2026 are loc a doua ediție a Săptămânii Sănătății Mintale la UAIC, eveniment realizat în cadrul proiectului FDI – SUPORT+. Program integrat de sprijin psiho-educațional și vocațional pentru creșterea accesului echitabil și prevenirea abandonului universitar FDI 2026 – CNFIS-FDI-2026-F-0589.

Ediția din acest an este dedicată tuturor studenților Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași care vor să facă mai ușor față provocărilor cotidiene și să își construiască un drum echilibrat – personal și profesional.

Timp de cinci zile, participanții vor întâlni 10 speakeri, specialiști care vor vorbi deschis despre teme importante în viața de student:

Luni, 16 noiembrie: pop-psychology – sănătatea mintală la granița dintre știință și trend.

Marți, 17 noiembrie: autodiagnosticarea pe TikTok și ChatGPT, relațiile sănătoase și sănătatea mintală.

Miercuri, 18 noiembrie: atașamentul, siguranța în relații și alegerea tipului potrivit de psihoterapie.

Joi, 19 noiembrie: strategii de adaptare pe o piață a muncii în continuă schimbare și miturile despre nutriție – de la dietele de pe TikTok la postul intermitent.

Vineri, 20 noiembrie: stilurile de comunicare și angajabilitatea, stabilirea limitelor și gestionarea vinovăției care apare atunci când spunem „nu”.