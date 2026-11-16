Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Evenimentele zilei la Ateneul Național din Iași. De la umorul lui Vasile Alecsandri la virtuozitatea muzicii lui George Enescu

Evenimentele zilei la Ateneul Național din Iași. De la umorul lui Vasile Alecsandri la virtuozitatea muzicii lui George Enescu

Publicat de Andreea Drilea, 16 noiembrie 2026, 10:14


Ateneul Național din Iași invită publicul ieșean marți, 17 noiembrie, la o întâlnire cu două repere esențiale ale culturii românești. Într-o singură zi, spectatorii sunt așteptați să descopere atât farmecul teatrului clasic, printr-o comedie savuroasă semnată de Vasile Alecsandri, cât și rafinamentul muzicii de cameră, în cadrul celei de-a 15-a ediții a Turneului Național „Vioara și Enescu”.

Începând cu ora 19, Sala Mare de Spectacole Radu Beligan va fi scena spectacolului de teatru „Farmazonul din Hârlău”, sub regia lui Ion Spadaru, o comedie spumoasă despre dorința de parvenire. Piesa a luat naștere în jurul anului 1840, când tânărul Vasile Alecsandri, proaspăt întors din Franța, a găsit o scenă românească amorțită, cu un repertoriu rupt de realitățile vremii. Hotărât să revitalizeze teatrul autohton, Alecsandri a scris această satiră la adresa moravurilor provinciale și a obsesiei de epocă pentru societățile secrete. Publicul va urmări cu zâmbetul pe buze cum drumul protagonistului spre „înalta societate” se dovedește mult mai întortocheat și costisitor decât și-ar fi imaginat, sfârșind printr-o întoarcere bruscă la Hârlău. Cei care vor da viață personajelor lui Alecsandri sunt actorii Ateneului: Florin Gorgoș, Gelu Ciobotaru, Alin Zara, Alexandra Paftală, Mălina Balcan, Iuliana Budeanu, Dami Popa, Codrin Dănilă, Dumitru Florescu, Răzvan Grosu și Augustin Săidăcaru.

În paralel, seara de marți se va desfășura într-o notă de înaltă ținută artistică, odată cu popasul la Iași al Turneului Național „Vioara și Enescu”, ajuns la ediția aniversară cu numărul 15. În Holul de onoare al Palatului Culturii, reputatul violonist Gabriel Croitoru, alături de fiica sa, violonista Simina Croitoru, și pianista Clementina Ristea-Ciucu vor încânta publicul iubitor de muzică clasică timp de aproximativ o oră.

Programul muzical pornește de la creația lui George Enescu cu două sonate pentru vioară și pian, „Torso” și Sonata nr. 3 „în caracter popular românesc” și continuă cu „Poème” de Ernest Chausson și rapsodia de concert „Tzigane” de Maurice Ravel, o lucrare de mare virtuozitate în stilul unei rapsodii ungurești.

„Turneul a trecut prin transformări de nume, de instrumente, dar ideea de bază, aceea de a duce muzica prin țară an de an, a rămas aceeași din 2012”, a declarat violonistul Gabriel Croitoru.

O invitație la diversitate culturală

Prin alăturarea acestor două evenimente, instituția își reafirmă dorința de a oferi comunității ieșene experiențe culturale variate, accesibile și memorabile.

„Încercăm să fim prezenți în viața artistică a comunității ieșene cu evenimente de mare diversitate, de la promotorul teatrului românesc, Vasile Alecsandri, la geniul componistic al muzicii clasice românești, George Enescu. Întâmpinăm publicul cu profesioniști, emoții și un strop de umor”, a transmis Andrei Apreotesei, managerul general al Ateneului Național din Iași.

Vă așteptăm cu drag marți, la Ateneul Național din Iași, să ne bucurăm împreună de teatru de calitate și muzică la cel mai înalt nivel. Biletele sunt disponibile la casieria instituției și online, pe site-ul oficial al Ateneului.

Etichete:
„In Memoriam Acad. Constantin V. Gheorghiu” – 70 de ani de la trecerea în eternitate a reputatului profesor chimist
Evenimente vineri, 13 noiembrie 2026, 10:38

„In Memoriam Acad. Constantin V. Gheorghiu” – 70 de ani de la trecerea în eternitate a reputatului profesor chimist

Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Facultatea de...

„In Memoriam Acad. Constantin V. Gheorghiu” – 70 de ani de la trecerea în eternitate a reputatului profesor chimist
„Un milion de stele”, ediția a XX-a. Împreună aprindem lumina solidarității în comunitățile Diecezei de Iași!
Evenimente vineri, 13 noiembrie 2026, 09:57

„Un milion de stele”, ediția a XX-a. Împreună aprindem lumina solidarității în comunitățile Diecezei de Iași!

În această perioadă, lumina solidarității se aprinde în aproximativ 90 de comunități parohiale din Dieceza de Iași, în cadrul campaniei...

„Un milion de stele”, ediția a XX-a. Împreună aprindem lumina solidarității în comunitățile Diecezei de Iași!
Delegație oficială de la Voice of Vietnam, vizită de lucru la Radio România
Evenimente vineri, 13 noiembrie 2026, 06:16

Delegație oficială de la Voice of Vietnam, vizită de lucru la Radio România

Radio România a primit joi, 12 noiembrie, vizita unei delegații a postului public de radio Voice of Vietnam (VOV), condusă de Vu Hai Quang,...

Delegație oficială de la Voice of Vietnam, vizită de lucru la Radio România
GERDBAND [DE] – Concert extraordinar de jazz
Evenimente joi, 12 noiembrie 2026, 12:06

GERDBAND [DE] – Concert extraordinar de jazz

20 noiembrie 2026, ora 19:00 Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” Iași Bilete online:...

GERDBAND [DE] – Concert extraordinar de jazz
Evenimente joi, 12 noiembrie 2026, 10:53

Aprindem din nou lumina faptelor bune: Cea de-a VI-a ediție a concertului caritabil „Colinde la lumina lumânării” revine la Palatul Culturii din Iași

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași și Asociația Salvați Copiii Iași anunță cea de-a VI-a ediție a concertului caritabil „Colinde...

Aprindem din nou lumina faptelor bune: Cea de-a VI-a ediție a concertului caritabil „Colinde la lumina lumânării” revine la Palatul Culturii din Iași
Evenimente joi, 12 noiembrie 2026, 06:40

Expoziția caritabilă de icoane „Sfinte femei mărturisitoare ale vieții și familiei” ajunge la Piatra-Neamț, în sprijinul femeilor însărcinate aflate în dificultate

După inaugurarea de la Iași, expoziția caritabilă de icoane „Sfinte femei mărturisitoare ale vieții și familiei” ajunge la Piatra-Neamț,...

Expoziția caritabilă de icoane „Sfinte femei mărturisitoare ale vieții și familiei” ajunge la Piatra-Neamț, în sprijinul femeilor însărcinate aflate în dificultate
Evenimente miercuri, 11 noiembrie 2026, 08:50

Festivalul Folcloric „Ioan Cobâlă” revine la Botoșani. Două zile de muzică tradițională, artiști consacrați și orchestre de referință.

Consiliul Județean Botoșani, prin Centrul Cultural Botoșani, organizează în perioada 11–12 noiembrie 2026, cea de-a IV-a ediție a...

Festivalul Folcloric „Ioan Cobâlă” revine la Botoșani. Două zile de muzică tradițională, artiști consacrați și orchestre de referință.
Evenimente miercuri, 11 noiembrie 2026, 07:25

SPIRITUL FORMELOR – Expoziție de artă textilă – Daniela Frumușeanu & Nicoleta Bicӑ Bucșaru

Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău anunță deschiderea expoziției de artă textilă SPIRITUL FORMELOR, semnată de artistele...

SPIRITUL FORMELOR – Expoziție de artă textilă – Daniela Frumușeanu & Nicoleta Bicӑ Bucșaru