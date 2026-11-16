Evenimentele zilei la Ateneul Național din Iași. De la umorul lui Vasile Alecsandri la virtuozitatea muzicii lui George Enescu

Publicat de Andreea Drilea, 16 noiembrie 2026, 10:14





Ateneul Național din Iași invită publicul ieșean marți, 17 noiembrie, la o întâlnire cu două repere esențiale ale culturii românești. Într-o singură zi, spectatorii sunt așteptați să descopere atât farmecul teatrului clasic, printr-o comedie savuroasă semnată de Vasile Alecsandri, cât și rafinamentul muzicii de cameră, în cadrul celei de-a 15-a ediții a Turneului Național „Vioara și Enescu”.

Începând cu ora 19, Sala Mare de Spectacole Radu Beligan va fi scena spectacolului de teatru „Farmazonul din Hârlău”, sub regia lui Ion Spadaru, o comedie spumoasă despre dorința de parvenire. Piesa a luat naștere în jurul anului 1840, când tânărul Vasile Alecsandri, proaspăt întors din Franța, a găsit o scenă românească amorțită, cu un repertoriu rupt de realitățile vremii. Hotărât să revitalizeze teatrul autohton, Alecsandri a scris această satiră la adresa moravurilor provinciale și a obsesiei de epocă pentru societățile secrete. Publicul va urmări cu zâmbetul pe buze cum drumul protagonistului spre „înalta societate” se dovedește mult mai întortocheat și costisitor decât și-ar fi imaginat, sfârșind printr-o întoarcere bruscă la Hârlău. Cei care vor da viață personajelor lui Alecsandri sunt actorii Ateneului: Florin Gorgoș, Gelu Ciobotaru, Alin Zara, Alexandra Paftală, Mălina Balcan, Iuliana Budeanu, Dami Popa, Codrin Dănilă, Dumitru Florescu, Răzvan Grosu și Augustin Săidăcaru.

În paralel, seara de marți se va desfășura într-o notă de înaltă ținută artistică, odată cu popasul la Iași al Turneului Național „Vioara și Enescu”, ajuns la ediția aniversară cu numărul 15. În Holul de onoare al Palatului Culturii, reputatul violonist Gabriel Croitoru, alături de fiica sa, violonista Simina Croitoru, și pianista Clementina Ristea-Ciucu vor încânta publicul iubitor de muzică clasică timp de aproximativ o oră.

Programul muzical pornește de la creația lui George Enescu cu două sonate pentru vioară și pian, „Torso” și Sonata nr. 3 „în caracter popular românesc” și continuă cu „Poème” de Ernest Chausson și rapsodia de concert „Tzigane” de Maurice Ravel, o lucrare de mare virtuozitate în stilul unei rapsodii ungurești.

„Turneul a trecut prin transformări de nume, de instrumente, dar ideea de bază, aceea de a duce muzica prin țară an de an, a rămas aceeași din 2012”, a declarat violonistul Gabriel Croitoru.

O invitație la diversitate culturală

Prin alăturarea acestor două evenimente, instituția își reafirmă dorința de a oferi comunității ieșene experiențe culturale variate, accesibile și memorabile.

„Încercăm să fim prezenți în viața artistică a comunității ieșene cu evenimente de mare diversitate, de la promotorul teatrului românesc, Vasile Alecsandri, la geniul componistic al muzicii clasice românești, George Enescu. Întâmpinăm publicul cu profesioniști, emoții și un strop de umor”, a transmis Andrei Apreotesei, managerul general al Ateneului Național din Iași.

Vă așteptăm cu drag marți, la Ateneul Național din Iași, să ne bucurăm împreună de teatru de calitate și muzică la cel mai înalt nivel. Biletele sunt disponibile la casieria instituției și online, pe site-ul oficial al Ateneului.