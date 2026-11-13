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„Omul care aduce ploaia”, un western romantic produs de Teatrul „Maria Filotti” Brăila, vine la Suceava, în Festivalul Cetății

„Omul care aduce ploaia”, un western romantic produs de Teatrul „Maria Filotti” Brăila, vine la Suceava, în Festivalul Cetății
13 noiembrie 2026, 16:58

„Omul care aduce ploaia”, un western romantic produs de Teatrul „Maria Filotti” Brăila, vine la Suceava, în Festivalul Cetății

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava este luna aceasta gazda unui spectacol invitat, de toată frumusețea – „Omul care aduce ploaia” de Richard Nash, în regia lui Andrei Huțuleac.

Pentru rolul Jim Curry din această savuroasă producție, Blanca  Doba a fost nominalizată pentru cea mai bună actriță în rol secundar la Gala Premiilor UNITER 2026, iar în cadrul Festivalului Național de Comedie al Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați, Blanca a primit Premiul „Grig Dristaru”.

Programată pe 18 noiembrie de la ora 19:00, savuroasa și premiata comedie ne prezintă povestea familiei Curry și ne invită să privim dincolo de aparențe, acolo unde se întâlnesc nevoia de iubire, visurile și dorința de a crede. Într-o lume mistuită de secetă, speranța poate lua forme neașteptate, iar credința într-o minune poate schimba totul.

Piesa originală, semnată de dramaturgul american Richard Nash, a avut premiera la New York, în 1954. Textul a fost tradus în peste 40 de limbi și adaptat cinematografic în 1956 în pelicula omonimă, avându-i în rolurile principale pe Burt Lancaster și Katharine Hepburn. Plasată într-un orășel secetos din Vestul american, în epoca Marii Depresiuni, piesa descrie o zi caniculară de vară din viața lui Lizzie Curry.

Trecută binișor de vârsta măritișului și abia întoarsă dintr-o vizită în care spera să își găsească un soț, Lizzie are grijă de tatăl și de frații săi, la ferma de vite a familiei. Pe fondul îngrijorării provocate mai mult de perspectivele ei eșuate de a se căsători decât de seceta ce amenință să le omoare animalele, la fermă sosește un tânăr încrezător, Starbuck, care promite să le aducă ploaia în schimbul a 100 de dolari. Pretext auctorial oferit eroinei pentru a se descoperi și redescoperi în lumina lanțului de evenimente pe care sosirea străinului le declanșează.

„Omul care aduce ploaia”

Autor: Richard Nash
Traducere: Vlad Cristache
Adaptarea textului: Corina Moise &amp; Andrei Hutuleac
Regia: Andrei Huțuleac
Scenografie: Maria Nicola
Asistență de regie: Dora Bârzan
Muzica originală: Sever Bârzan
Sound design: Sever Bârzan
Light design: Lucian Moga
Lupte scenice: Ciprian Chiricheș

Distribuția spectacolului (cu personaje)

Lizzi Curry – Ileana Ursu
Bill Starbuck – Teofil Memelis
Harry Curry – Valentin Terente
Noah Curry – Ciprian Chiricheș
Jim Curry – Blanca Doba
File – Sever Bârzan
Șeriful Thomas – Marcel Turcoianu

Nu uitați, vă invităm și la celelalte spectacole ale Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava programate în noiembrie:
– sâmbătă, 14 noiembrie, ora 19:00 – „Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare, regia Vladimir Anton;
– sâmbătă, 21 noiembrie, ora 19:00 – „Occident Express Ro” de Matei Vișniec, regia Alain Timár;
– sâmbătă, 28 noiembrie, ora 19:00 – „Artă” de Yasmina Reza, regia Felix Alexa.

Vă invităm să vă procurați bilete de la casieria teatrului, de luni până vineri, între orele 13:00 – 16:00, sau online, pe www.bilet.ro.

Pentru a afla mai multe informații despre evenimentele teatrului, vă rugăm să urmăriți paginile noastre:

www.facebook.com/teatrulmateivisniec.ro/, www.instagram.com/teatrul.matei.visniec.suceava, www.teatrulmateivisniec.ro.

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