TECHNOVERS 2026: Inovația iese din laboratoare și întâlnește societatea

Foto: www.expressii.ro

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 07:19

O inimă artificială, roboți mobili, tehnologii bazate pe inteligență artificială și soluții pentru energie și mobilitate inteligentă vor fi prezentate la TECHNOVERS 2026, expoziția organizată de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), miercuri, 11 noiembrie, între orele 12:00 și 20:00, în Atriumul Palas Iași. Evenimentul reunește cercetători, studenți, reprezentanți ai companiilor și elevi, oferind publicului ocazia de a descoperi proiecte aflate la intersecția dintre cercetarea academică și aplicațiile tehnologice.

Expoziția reprezintă momentul central al Săptămânii Inovării TUIASI, organizată între 11 și 18 noiembrie 2026, în contextul Zilelor Universității. Anul acesta, instituția marchează 213 ani de la primele cursuri de inginerie în limba română și 89 de ani de la înființarea Școlii Politehnice ieșene, aniversări care oferă un cadru simbolic pentru prezentarea celor mai recente direcții de cercetare și dezvoltare tehnologică.

TECHNOVERS, un spațiu de întâlnire între cercetare și industrie

După ediția inaugurală din iunie 2025, care a reunit 35 de expozanți din mediul academic, 10 organizații din mediul economic și o echipă de liceu, TECHNOVERS revine cu proiecte din domenii diverse și cu participarea unor companii implicate în dezvoltarea de tehnologii avansate.

Prima ediție a făcut parte dintr-un program mai amplu, care a inclus ateliere de antreprenoriat, valorificare a rezultatelor cercetării și transfer tehnologic, cu participarea unor experți internaționali. În 2026, integrarea expoziției în programul Zilelor Universității consolidează legătura dintre activitatea științifică, educația inginerească și mediul economic.

De la inginerie la medicină: proiecte cu aplicații în domenii esențiale

Printre atracțiile expoziției se numără monopostul Formula Student TR26, realizat de echipa de studenți care a reprezentat TUIASI în competiții desfășurate în 2026 în Cehia, Austria și România. Construcția unui astfel de vehicul presupune integrarea competențelor de proiectare, fabricație, testare și management tehnic, oferind studenților experiența dezvoltării unui produs complex.

În domeniul tehnologiilor medicale, Centrul de Transfer Tehnologic MAVIS din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași va prezenta o inimă artificială totală, destinată pacienților cu insuficiență cardiacă avansată, și TENS-AI, un sistem bazat pe inteligență artificială pentru monitorizarea continuă, fără manșetă, a tensiunii arteriale.

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” participă cu cercetări privind nanostructurile din carbon pentru platforme terapeutice antitumorale și dezvoltarea unor straturi funcționale care pot crește randamentul panourilor fotovoltaice. Totodată, va fi prezentată o tehnologie pentru monitorizarea și remedierea calității apelor de suprafață, concepută inclusiv pentru comunitățile izolate din Delta Dunării.

Microelectronică, robotică și tehnologii asistive

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației va prezenta EULER, un circuit integrat pentru un senzor de poziție unghiulară, proiectat pentru aplicații din industria auto și realizat în tehnologie de 130 nm.

Facultatea de Mecanică aduce în fața publicului un microrobot cu locomoție hibridă și un robot mobil echipat cu roți Mecanum, care permit deplasarea în mai multe direcții și manevrarea în spații restrânse.

Din partea Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial va fi prezentată ADAPTRA, o proteză autoadaptabilă aflată în stadiul de prototip experimental, care explorează noi posibilități de dezvoltare a dispozitivelor asistive.

Proiectele ilustrează diferite etape ale dezvoltării tehnologice, de la cercetare și experimentare până la realizarea unor prototipuri care pot sta la baza unor aplicații viitoare.

Companiile aduc în fața publicului tehnologii dezvoltate la Iași

Participarea mediului economic completează perspectiva academică a expoziției, prin prezentarea unor produse și soluții dezvoltate în industrie.

Infineon Technologies România, Schaeffler Iași și AUMOVIO Technologies România se numără printre companiile participante. Infineon va expune o platformă de evaluare a unui senzor magnetic de unghi, iar XSCEZA va prezenta SAPHYX AI, o soluție care utilizează inteligența artificială pentru siguranța rutieră și monitorizarea flotelor.

Printre expozanți se află și Delgaz Grid, Schell, Genpact și HiO, platformă ieșeană care folosește inteligența artificială pentru optimizarea planificării livrărilor de ultim kilometru.

Pentru echipele universitare, întâlnirea cu reprezentanții companiilor poate deschide oportunități de colaborare și valorificare a rezultatelor cercetării, în timp ce studenții pot descoperi aplicațiile concrete ale competențelor dobândite în timpul studiilor.

Inovarea începe din școală

TECHNOVERS 2026 aduce în prim-plan și creativitatea tinerilor pasionați de tehnologie, prin participarea echipelor de robotică de la Liceul Teoretic Paradis, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași și Colegiul „Varlaam Mitropolitul” din Iași.

Printre proiectele prezentate se numără robotul „Warda”, realizat de echipa MechaByte a Liceului Teoretic Paradis, cu care aceasta a ajuns în finala FTC European Premier Event, desfășurată la Eindhoven.

Prezența celor trei echipe oferă publicului ocazia de a descoperi proiecte dezvoltate de elevi și evidențiază rolul roboticii în formarea competențelor de proiectare, programare și lucru în echipă, încă din perioada liceului.

Dincolo de expoziție: noi oportunități pentru cercetare

„O universitate tehnică trebuie să fie nu doar un loc în care se produce cunoaștere, ci și un mediu în care ideile au șansa să devină tehnologii relevante. Prin TECHNOVERS, ne dorim să facem vizibile rezultatele cercetării, să încurajăm dialogul direct cu industria și să identificăm oportunități concrete de colaborare. Succesul unui astfel de eveniment nu se măsoară doar prin ceea ce prezentăm publicului, ci și prin proiectele și parteneriatele care se pot dezvolta ulterior”, declară conf. univ. dr. ing. Ciprian Romeo Comșa, prorector pentru inovare, antreprenoriat și parteneriate de afaceri al TUIASI.

Publicul este invitat miercuri, 11 noiembrie, între orele 12:00 și 20:00, în Atriumul Palas Iași, să descopere tehnologii și prototipuri dezvoltate în mediul academic și în companiile ieșene, precum și proiectele realizate de tinerii pasionați de știință și robotică.

TECHNOVERS 2026 face parte din Săptămâna Inovării TUIASI, organizată între 11 și 18 noiembrie 2026. Informații suplimentare pot fi obținute la adresa inovare@groups.tuiasi.ro sau presa@groups.tuiasi.ro.