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Expoziție de astrofotografie la Observatorul Astronomic al Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad

Publicat de Andreea Drilea, 10 noiembrie 2026, 06:17


Observatorul Astronomic al Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad organizează, în data de 14 noiembrie 2026, începând cu ora 12:00, vernisajul expoziției de astrofotografie, care va avea loc la sediul central al instituției, str. Vasile Pârvan nr. 1.

Expoziția reunește imagini astronomice realizate de doi astronomi amatori și astrofotografi din Iași și Vaslui: Robert Delcea și Sorin Mungiu. Activitatea lor astrofotografică se desfășoară independent, fiind susținută de o pasiune deosebită pentru cerul înstelat și explorarea Universului.

Vă invităm la un eveniment de excepție, în cadrul căruia veți putea admira adevărate opere de artă, rezultate din întâlnirea dintre știință, tehnologie și sensibilitate artistică. Prin intermediul obiectivelor fotografice, cei doi autori au reușit să surprindă și să redea, asemenea unor pictori, frumusețea fascinantă a marii scene a Universului.

Expoziția vă propune o călătorie vizuală prin imensitatea cosmosului, acolo unde galaxiile îndepărtate, nebuloasele colorate și câmpurile de stele dezvăluie o mică parte din frumusețea și misterul Universului.

Prin intermediul astrofotografiei, privim dincolo de limitele vederii umane și descoperim atât obiecte cerești aflate la distanțe inimaginabile, cât și frumusețea întâlnirii dintre cer și Pământ. Calea Lactee, stelele și fenomenele astronomice se împletesc cu peisajele terestre, dând naștere unor compoziții vizuale spectaculoase.

Fiecare fotografie este rezultatul curiozității, răbdării și al îmbinării dintre știință, tehnologie și pasiunea pentru explorare. În spatele acestor imagini se află ore întregi de observație, pregătire și procesare, prin care lumina slabă a obiectelor cosmice devine vizibilă, dezvăluind structuri și detalii pe care ochiul liber nu le poate distinge.

Mai mult decât o simplă colecție de imagini, expoziția este o invitație la contemplare și descoperire, oferindu-ne ocazia de a privi cerul cu alți ochi și de a înțelege că explorarea Universului înseamnă, totodată, o călătorie în timp. Lumina surprinsă în fotografii ne dezvăluie trecutul îndepărtat al cosmosului, după ce a străbătut distanțe inimaginabile pentru a ajunge până la noi.

Vă invităm să descoperiți frumusețea cerului, să vă lăsați cuprinși de uimire și să reflectați asupra locului nostru în acest vast Univers, pe care avem privilegiul extraordinar de a-l observa, înțelege și de a-i surprinde frumusețea prin fotografie.

Expoziția va fi deschisă spre vizitare până pe 15 decembrie 2026

Organizator eveniment: Dumitru Ciprian Vîntdevară

Muzeograf, șef Secție „Științele Universului și ale Vieții”

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