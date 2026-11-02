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Trick or Trill : Classix Lab 2026, la Iași, cu violonista Irina Mureșanu și pianistul Dragoș Cantea

Trick or Trill sau puterea miraculoasă a muzicii, atunci când este adusă publicului cu artiștii de cea mai înaltă valoare și ingredientele cele mai bine dozate

Trick or Trill : Classix Lab 2026, la Iași, cu violonista Irina Mureșanu și pianistul Dragoș Cantea

Publicat de dvlad, 2 noiembrie 2026, 21:10


Aveam amintirile superbe de la Classix Lab 2024 (Codex Caioni, Balkan Tango (acordeon, oboi și flaut la Bojdeuca din Țicău, pe fond de ciripituri!…, urmat de Visul american la două piane cocoțate pe acoperișul de la Palas Campus), seri frumoase de septembrie, de neuitat… Dar în ce fel au escaladat lucrurile!…. Concertul Classix Lab 2026, inclus în conceptul de laborator de educație și creație pentru tinerii muzicieni, a oferit ieșenilor o seară inedită și încântătoare, căreia i-au ridicat caratele prezența violonistei românce de talie mondială, Irina Mureșanu, în duo cu pianistul Dragoș Andrei Cantea. Și am văzut ce fascinant poate fi să cânți tu, masterand sau student, împreună cu acești artiști și profesori care știu de minune să te facă să fii normal în această situație și să-ți placă la nebunie ce faci….

La Iași, Classix Lab 2026 a început pe 30 octombrie, cu un curs de măiestrie pentru studenți de la pian și vioară, susținut de Dragoș și Irina, a urmat conferința despre carieră și repetiții pentru concert, iar pe 31, ne-am întâlnit cu toții la Aula Bibliotecii Centrale Universitare, pentru Recitalul Trick  or Trill. Inspirați de Haloween, Dragoș & prietenii săi de la Asociația Industrii Creative au aranjat un Recital supriză, în care am aflat ce se cântă doar acolo, pe loc.

La început, am urmărit cu toții fascinați dialogul dintre Dragoș și invitata sa de peste ocean, violonista Irina Mureșanu.  E un fel de a spune „de peste ocean”, pentru că Irina, deși profesoară la Universitatea din Maryland, este prezentă pe scenele lumii cu o frecvență amețitoare. Numai o secvență de câteva zile, după Iași, pe 31 octombrie a urmat concertul de la București, iar pe 3 noiembrie cântă la Ambasada României de la Paris, alături de prietena de o viață, pianista Dana Ciocârlie, într-un RÉCITAL HOMMAGE À ALINA PAVALACHE și al ei Festival Rencontres Musicales Enesco, în care le-a invitat Alina în 2023.

Pentru noi, Trick or Trill a fost o revelație de la un capăt la altul, nu auzisem niciodată un duo cu pianul pe scenă și vioara în Balconul Imperial, cum au ales să cânte prima piesă. Un sunet limpede și cald ne-a învăluit din toate părțile și apoi am fost din nou surprinși de trecerea Irinei prin sală, cântând de parcă erau floare la ureche Ariile românești pentru vioară solo de Enescu. Dar la sfârșit am aflat că tocmai acest piese erau cele mai teribile pentru ea, din cauza stilului lăutăresc despre care îmi spune că e foarte greu de redat. Nu m-am așteptat, recunosc, eu am pus întrebarea cu gândul la alte posibile piese cu aer de Halloween. Dar e clar, habar n-avem prin ce trece un artist pentru a ne aduce nouă bucurie. Noi am savurat mereu aceste piese descoperite de-abia de vreo 20  de ani de Sherban Lupu, mare îndrăgostit de Enescu…

Așadar, Trick or Trill nu a fost nici o păcăleală, dar triluri am avut pe măsură. Sigur, nouă nu ne păsa deloc de Halloween, dar programul secret a fost un cârlig în plus pentru noi, care suntem mereu avizi de suspans și noutate. Da, a fost un concert cu totul aparte, mai ales în ceea ce privește virtuozitatea și perfecțiunea interpretării. Sigur, plăcerea de a asculta micile povești despre piese, acompaniamentul care este deja marca Classix, cu video mapping și lighting design (care au reușit să creeze armonia necesară între muzică, tehnologie, poveste și spațiul concertului), apariția tinerilor invitați să cânte alături de profesori, cu emoțiile lor, totul a fost menit să ne încânte, să ne uimească și să ne facă să descoperim puterile miraculoase ale muzicii.

Mulțumim, Dragoș, că ne-ai adus-o pe Irina la Iași, mulțumim tinerilor creatori vizuali despre care am aflat că au avut și ei un workshop  cu Andrei Cozlac, și mulțmim tinerilor pianiști Maria Rîznic și Alexandru Simirad, alături de violonistul Daniel Gherasim, pentru a fi fost parte din această seară atât de frumoasă.

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