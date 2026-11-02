Radio Iași, 85 de ani: povestea unei voci care a ținut Moldova împreună

Pe 2 noiembrie 1941, un semnal pornit de la Iași străbătea pentru prima dată eterul Moldovei. Astăzi, la 85 de ani de la acel moment, Radio România Iași, postul regional al Societății Române de Radiodifuziune, rămâne fidel aceleiași chemări: să fie aproape de oameni, să le spună adevărul și să le dea glas.

Cea mai importantă instituție de presă din Moldova și cel mai ascultat post de radio regional din România, Radio Iași a însoțit, vreme de opt decenii și jumătate, istoria, încercările și speranțele acestui ținut. A trecut prin război, prin tăcerea impusă de un regim care l-a desființat de două ori și prin renașterea din decembrie 1989. De fiecare dată, vocea sa s-a întors mai limpede, pentru că a fost, înainte de toate, vocea ascultătorilor săi.

Astăzi, Radio Iași ajunge la ascultătorii din județele Bacău, Botoșani, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui și Vrancea, peste Prut, în Republica Moldova, și dincolo de hotarul de nord, în Ucraina. Grație noilor tehnologii, vocea postului a depășit de mult raza undelor. Sute de mii de români, oriunde s-ar afla în lume, îl ascultă clasic sau online și îi urmăresc zilnic site-ul și paginile de socializare, păstrând astfel o legătură vie cu Moldova.

Rădăcinile: Iașul și începuturile radioului românesc

Legătura Iașului cu radioul precede cu aproape o jumătate de veac primul semnal al postului. În 1896, Dragomir Hurmuzescu, cel care avea să fie numit „părintele radioului românesc”, își începea activitatea la Universitatea din Iași. Aici a construit un laborator modern, aici a format o generație de fizicieni și tot aici, în 1901, a reprodus experimentele de comunicare fără fir ale lui Marconi și Popov. În 1902, la primul congres al Societății pentru înaintarea științelor, ținut la Iași, conferința sa purta un titlu care anunța un secol întreg: „Telegrafia fără sârmă”.

1941: un post de radio pentru toată Moldova

Nașterea postului ieșean a fost legată de o realitate dură a vremii. Încă din 1930, de la Tiraspol se difuza o propagandă constantă îndreptată împotriva românilor dintre Prut și Nistru. Răspunsul a fost Radio Basarabia, inaugurat la Chișinău în 1939, primul studio regional al radiodifuziunii române. Ocupația sovietică din vara anului 1940 i-a curmat existența: postul a fost închis, iar clădirea, distrusă.

În vara anului 1941, Societatea Română de Radiodifuziune a hotărât ca un emițător de 5 kW, adus din Italia, să fie instalat la Iași. Pe 11 septembrie 1941 era înființat oficial postul „Radio Moldova”, cu misiunea de a acoperi Moldova, Basarabia, Bucovina și Transnistria. Lucrările de montaj au fost încheiate în mai puțin de două luni, un record pentru acea vreme.

Duminică, 2 noiembrie 1941, în eter răsunau pentru prima dată cuvintele „Aici Radio Moldova”, rostite de crainicul Petre P. Andrei. Solemnitatea inaugurală, preluată și de posturile din București, a început cu un serviciu religios, urmat de cuvântări oficiale. Mitropolitul Moldovei vorbea atunci despre „vechiul focar cultural ce este orașul Iași”, căruia noul post îi aducea o meritată recunoaștere.

În grădina casei care adăpostea postul fuseseră ridicate două catarge de lemn de câte 50 de metri, care susțineau antena. Emițătorul a funcționat la început cu 1 kW, iar din mai 1942 a atins puterea nominală de 5 kW. Ziua și noaptea, Radio Moldova se auzea pe o rază de 150–200 de kilometri, iar seara semnalul ajungea la București, la Sibiu, la Odesa, în Crimeea și chiar la Cracovia și Berlin. Programul local era construit cu participarea celor mai importante personalități culturale și artistice ale Iașului.

Casa din strada Lascăr Catargi

Clădirea în care s-a născut Radio Moldova avea deja propria istorie. În anii Primului Război Mondial, când Iașul devenise capitala de război a României, aici a lucrat prim-ministrul Ion I. C. Brătianu. Între acești pereți s-au purtat negocierile pentru guvernul de coaliție, s-au pregătit reforma agrară și sprijinul pentru luptele de la Mărăști, Mărășești și Oituz, iar în primăvara anului 1918 au fost primiți reprezentanții Basarabiei care aduceau actul Unirii cu România. Nu întâmplător, casa a primit numele de „Cuibul Reîntregirii”. O placă de marmură amintește astăzi că în această clădire s-au inaugurat, la 2 noiembrie 1941, emisiunile postului Radio Moldova.

Tăcerea și renașterile

Războiul a pus capăt primei etape. În martie 1944, postul a fost evacuat la Bod, de unde a mai emis până la 23 august 1944. Ulterior, echipamentele au fost cedate Uniunii Sovietice, iar Radio Moldova a încetat să existe.

Abia pe 1 mai 1956, activitatea de la Iași a fost reluată, sub numele de Radio Iași, ca studio teritorial al Radiodifuziunii Române. Au urmat aproape trei decenii în care postul a devenit o prezență statornică în viața culturală a Moldovei, de la concursurile de creație corală inspirate de lirica lui Eminescu până la ciclurile radiofonice dedicate istoriei teatrului românesc.

Pe 12 ianuarie 1985, regimul comunist a desființat toate studiourile teritoriale, iar Radio Iași a amuțit. Tăcerea a durat până pe 22 decembrie 1989, când, la ora 15:00, emisia a fost reluată, odată cu Revoluția. A fost un moment de bucurie și de spirit civic: peste 80% dintre foștii angajați ai postului au venit spontan la sediu, ca să readucă radioul în casele oamenilor.

Un radio pentru o nouă epocă

În anii ’90, Radio Iași și-a recâștigat locul în viața regiunii. La împlinirea a 55 de ani, în 1996, postul emitea în unde medii pe 1053 kHz pentru opt județe din România și pentru Republica Moldova, iar semnalul său era recepționat până în Scandinavia, în Europa de Sud și în nordul Africii. Programul în FM ajunsese să fie difuzat 24 de ore din 24.

În 2001, la aniversarea a 60 de ani, începeau lucrările la noul Bloc de Producție, cea mai importantă investiție a Radiodifuziunii Române din ultimele decenii. Proiectul s-a dovedit anevoios, dar pe 2 noiembrie 2009 lucrările erau finalizate: un sediu de 3.300 de metri pătrați, dotat în anii următori cu studiouri și sisteme audio-IT dintre cele mai moderne.

În acești ani, aria de acoperire a crescut prin noi frecvențe, de pe Rarău, în 2005, și de la Huși, în 2016. Colaborarea cu Compania Teleradio-Moldova, începută în 2006, a întărit legătura cu ascultătorii de peste Prut. Din 2008, postul poartă numele de Radio România Iași. Grilele de program au fost reconstruite pentru a echilibra informarea, educația și divertismentul, cu accent pe cultura și limba română, pe identitatea națională, pe problematica europeană și pe viața comunităților din regiune.

Odată cu lansarea noii platforme online, în 2014, Radio Iași a devenit și o prezență digitală puternică, cu transmisii video live de la evenimente și cu proiecte multimedia care au dus Moldova către publicuri noi. În anii pandemiei, când sălile s-au închis, radioul a rămas deschis, mutând în spațiul online o parte importantă a ofertei sale.

La 85 de ani

De la cele două catarge de lemn din grădina casei din strada Lascăr Catargi până la stream-ul ascultat astăzi de pe alte continente, Radio Iași a parcurs drumul întregului radio românesc. A fost desființat și a renăscut, a fost pus sub semnul propagandei și și-a câștigat apoi libertatea, a trecut de la discuri de gramofon la producție digitală. Un singur lucru a rămas neschimbat: încrederea celor care îl ascultă.

La 85 de ani, Radio Iași privește înainte cu aceeași convingere care l-a călăuzit de la început și cu promisiunea că un radio public adevărat se măsoară prin încrederea celor care îl ascultă.