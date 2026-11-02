(UPDATE/AUDIO) Planul Roșu de Intervenție, dezactivat după accidentul de la Țigănași. Bilanțul final: 9 victime

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 noiembrie 2026, 05:50

UPDATE 02.11.2026 – ora 05:40 – Planul Roşu de Intervenţie, activat aseară în urma accidentului rutier produs în localitatea Ţigănaşi, judeţul Iaşi, unde un microbuz s-a răsturnat într-o curbă, a fost dezactivat la ora 21.00.

Bilanţul final a fost de 9 victime, dintre care o tânără de 27 de ani, inconştientă, a fost intubată, potrivit informaţiilor transmise de Ministerul Sănătăţii.

Alte 11 persoane, între care un copil de nouă ani, au refuzat transportul la spital şi au fost preluate de un microbuz al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a fi transportate către punctul de trecere a frontierei, fiind vorba despre cetăţeni din Republica Moldova.

Şoferul microbuzului implicat în accident a refuzat, de asemenea, transportul la spital, rămânând la locul evenimentului.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Iași, agent principal de poliție Ioana Ciobanu: Din verificări, a rezultat faptul că un bărbat de 56 de ani, în timp ce conducea un microbuz în localitatea Țigănași, în care se aflau 20 de persoane, ar fi pierdut control asupra direcției de mers și s-ar fi răsturnat într-un șanț de colectare a apelor pluviale. Având în vedere evenimentul rutier și numărul de persoane implicate, a fost declanșat planul roșu de intervenție la fața locului, deplasându-se mai multe echipaje din cadrul ISU Iași, ale poliției, precum și echipaje medicale. Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ, în cauză fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

(Radio Iași/Constantin Mihai)

UPDATE 20:45 – La acest moment, 5 dintre cele 7 persoane care au necesitat asistență medicală au fost preluate de echipajele medicale și au plecat către unități spitalicești pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate. Intervenția este în dinamică.

Accident rutier cu victime multiple în localitatea Țigănași, județul Iași.

Planul Roşu de Intervenţie a fost activat, în această seară, în localitatea Ţigănaşi, judeţul Iaşi, după ce un microbuz s-a răsturnat într-o curbă, în accident fiind implicate 20 de persoane, dintre care două sunt inconştiente, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Iaşi.

La locul intervenției au fost mobilizate echipaje din cadrul ISU IAȘI și SAJ IAȘI. Totodată, dispozitivul a fost suplimentat cu forțe și mijloace de intervenție din cadrul ISU Vaslui.

În total, la intervenție participă 2 echipaje de stingere, 1 echipaj de descarcerare, 2 autospeciale pentru transport victime multiple, 5 ambulanțe SMURD, 5 ambulanțe SAJ.

Misiunea este în dinamică, echipajele continuând evaluarea medicală a persoanelor implicate. (Radio Iași/ ISU Iasi/ FOTO ISU Iasi)