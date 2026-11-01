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Președintele Nicușor Dan: Radio România este un reper pentru societatea românească

Președintele Nicușor Dan: Radio România este un reper pentru societatea românească

Publicat de Andreea Drilea, 1 noiembrie 2026, 07:50 / actualizat: 1 noiembrie 2026, 8:51

„Radio România este un reper pentru societatea românească. De 98 de ani, continuă să aducă echilibru, profesionalism și informații verificate într-un peisaj media tot mai agitat”, e de părere președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan: La 98 de ani de la prima emisiune, vreau să felicit Radio România și pe toți cei care duc mai departe misiunea acestei instituții, o instituție care a fost aproape de români în diferite faze ale istoriei noastre, aproape un secol. Acum, însă, misiunea este cu atât mai importantă, pentru că avem un spațiu public care este dominat de polarizare, mult zgomot, dezinformare chiar, și atunci rolul unei instituții publice de media este să aducă echilibru, să aducă dialog, dezbateri reale și mai ales informații care sunt verificate, o misiune pe care Radioul public o are. Vreau să mulțumesc jurnaliștilor, realizatorilor, tuturor celor care fac posibile emisiile și la mulți ani Radio România.

RRA/FOTO Agerpres

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