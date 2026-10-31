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Situaţia de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere, prelungită cu 3 luni

Situaţia de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere, prelungită cu 3 luni

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2026, 08:19

Guvernul a prelungit cu trei luni durata situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere. Astfel, potrivit purtătorului de cuvânt al executivului, Dan Cărbunaru, diminuarea accizei la motorina standard va continua pe segmentele bilunare până pe 31 ianuarie 2027.

De asemenea, limita adaosului comercial rămâne valoarea medie anuală din 2025, majorată o singură dată cu rata inflaţiei, iar contribuţia pe venituri excepţionale se datorează pentru intervalul noiembrie 2026 – ianuarie 2027, cu declarare şi plată până la 25 al fiecarei luni.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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