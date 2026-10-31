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Iaşi: Proiectile explozive neexplodate de calibru 150 milimetri, ridicate de pirotehniştii ISU de pe şantierul autostrăzii A8

Iaşi: Proiectile explozive neexplodate de calibru 150 milimetri, ridicate de pirotehniştii ISU de pe şantierul autostrăzii A8

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2026, 08:36

Echipa pirotehnică din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi a fost solicitată să intervină în localitatea Bogonos, comuna Leţcani, după ce pe şantierul autostrăzii A8 a fost descoperită muniţie neexplodată.

Potrivit ISU Iaşi, în urma activităţilor desfăşurate, specialiştii pirotehnicieni au identificat şi ridicat şase proiectile explozive de calibru 150 milimetri, rămase neexplodate în timpul luptelor din cel de-al Doilea Război Mondial.

‘Elementele de muniţie au fost ridicate în condiţii de siguranţă, urmând să fie distruse ulterior, în cadrul unor activităţi organizate de personalul specializat. Această intervenţie reprezintă o nouă misiune pirotehnică desfăşurată în zona localităţii Bogonos, pe traseul autostrăzii A8, unde, în ultimele zile, au fost descoperite şi alte elemente de muniţie rămasă neexplodată’, transmite ISU Iaşi.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ‘Mihail Sturdza’ al Judeţului Iaşi atrage atenţia că muniţia neexplodată reprezintă un pericol major pentru viaţa şi integritatea persoanelor, indiferent de vechimea acesteia, de starea de conservare sau de locul în care este descoperită. AGERPRES/FOTO ISU Iași

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