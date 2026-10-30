La Palatul Culturii din Iași a fost lansat, astăzi, Catalogul intitulat ”Legături sacre. Giotto la Iași. Între tradiția bizantină și inovația occidentală”

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 octombrie 2026, 19:22

La Palatul Culturii din Iași a fost lansat, astăzi, Catalogul intitulat ”Legături sacre. Giotto la Iași. Între tradiția bizantină și inovația occidentală”.

Directorul Complexului Național Muzeal Moldova Iași, Alexandru Chituță a precizat că volumul este un album de referință pentru pasionații de artă,cuprinzând analize de specialitate, detalii și imagini din timpul aducerii la Iași a celebrei picturi, precum și fotografii din momentul inaugurării expoziției.

Alexandru Chituță: Avem acum prima ediție a unui catalog, tipărit cu finanțare din partea Secretariatului de Stat pentru Culte și vom avea și ediția a doua a catalogului, o variantă mai mare, un catalog trilingv, română, engleză și italiană, care va fi lansat, în discuțiile pe care le-am avut cu partea italiană, dorim să-l lansăm și la Bologna și în sala de evenimente a Camerei Deputaților din cadrul Palatului de la Roma din Italia.

Reamintim că expoziția unde poate fi admirat Polipticul lui Giotto, lucrare executată în urmă cu aproximativ 700 de ani, poate fi vizionată și în acest sfârșit de săptămână. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)