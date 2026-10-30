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Iași: Restricții de circulație rutieră pe parcursul evenimentului sportiv „Run Iași”

Iași: Restricții de circulație rutieră pe parcursul evenimentului sportiv „Run Iași”

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 octombrie 2026, 14:51

Primăria Municipiului Iași, în parteneriat cu Asociația Ice Swimming & Open Water și cele cinci universități ieșene, organizează cea de-a doua ediție a competiției “Run Iași”.

Duminică, 1 noiembrie, de la ora 9.00, din Parcul Regina Maria, va avea loc startul evenimentului sub sloganul  “Un oraș, 5 universități, sute de mii de pași împreună”.

În vederea desfășurării în condiții de siguranță a curselor din cadrul acestei manifestări sportive, se restricționează și, după caz, se închide circulația rutieră, în funcție de necesități, de evoluția participanților și de poziția ultimului alergător aflat pe traseul aprobat, în data de 1 noiembrie 2026, în intervalul orar 06.30 – 11.30, pe următoarele artere de circulație:

  • Regele Ferdinand I al României – tronsonul cuprins între str. Palat și str. Alexandru Ipsilanti;
  • Pod Cantemir;
  • Palat – tronsonul cuprins între str. Sfântul Lazăr și str. Anastasie Panu;
  • Anastasie Panu – tronsonul cuprins între str. Palat și str. Sfântul Lazăr;
  • Iancu Bacalu – tronsonul cuprins între str. Palat și str. Sfântul Andrei;
  • Achim Stoia;
  • C. Negri – tronsonul cuprins între str. Armeană și bd. Ștefan cel Mare și Sfânt;
  • Ștefan cel Mare și Sfânt;
  • I. C. Brătianu – tronsonul cuprins între bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și str. Cuza – Vodă;
  • Agatha Bârsescu – tronsonul cuprins între str. I. C. Brătianu și str. Matei Millo;
  • Matei Millo;
  • Arcu – tronsonul cuprins între str. G. Musicescu și Piața Unirii;
  • G. Musicescu.

Pe perioada desfășurării evenimentului se va permite circulația mijloacelor de transport public pe str. Arcu și str. Gavriil Musicescu, cu respectarea condițiilor de siguranță stabilite de autoritățile competente.

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