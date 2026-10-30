11 ani de la tragedia Colectiv: 65 de vieți pierdute, anchete nefinalizate și întrebări fără răspuns

Publicat de Andreea Drilea, 30 octombrie 2026, 08:43

Astăzi, se împlinesc 11 ani de la incendiul din clubul Colectiv din București, una dintre cele mai grave tragedii din istoria recentă a României.

65 de oameni și-au pierdut viața, iar numeroși supraviețuitori continuă să trăiască cu urmările incendiului.

La peste un deceniu de la acel moment, familiile victimelor reclamă întârzierile anchetelor și insuficiența schimbărilor în sistemul sanitar și în domeniul siguranței la incendiu.

În seara de 30 octombrie 2015, sute de tineri participau la concertul trupei Goodbye to Gravity, organizat în clubul Colectiv din București. Artificiile folosite în timpul spectacolului au aprins materialul de izolație, iar flăcările s-au extins rapid la nivelul tavanului. În încercarea de a se salva, participanții s-au îndreptat către ieșirea îngustă a clubului.

27 de persoane au murit în noaptea incendiului, iar alte câteva zeci au fost transportate la spitale cu arsuri grave.

În lunile următoare, alte 37 de persoane au decedat. În 2017, moartea unui supraviețuitor a fost considerată de asociația victimelor drept al 65-lea deces asociat tragediei.

După 11 ani, anchetele continuă

Platforma civică „Corupția Ucide” atrage atenția asupra duratei procedurilor judiciare și asupra întrebărilor la care familiile victimelor încă așteaptă răspunsuri.

Condamnările definitive în dosarul principal au fost pronunțate în 2022, la aproape 7 ani de la tragedie.

Fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a primit atunci o condamnare la 4 ani de închisoare. În 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație și l-a achitat, constatând că fapta pentru care fusese condamnat nu este prevăzută de legea penală.

Separat, ancheta privind modul în care autoritățile au gestionat tratamentul răniților, cunoscută drept dosarul „Colectiv 2”, a fost clasată de două ori.

În 2025, instanța a dispus retrimiterea dosarului la procurori, constatând inclusiv că efectele infecțiilor nosocomiale asupra pacienților nu fuseseră analizate.

În 2026, un judecător a identificat perioade îndelungate de inactivitate în anchetă, inclusiv un interval de opt luni în care nu fusese efectuat niciun act de urmărire penală, și a stabilit un termen pentru finalizarea cercetărilor.

Familiile victimelor au solicitat de-a lungul anilor clarificarea responsabilităților pentru modul în care au fost organizate îngrijirile medicale și transferurile pacienților în străinătate.

Printre persoanele vizate de reclamațiile acestora s-au numărat fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

„Obligația de a proteja oamenii nu poate fi redusă la o hârtie pusă în geam”

În mesajul publicat cu ocazia comemorării, reprezentanții platformei „Corupția Ucide” critică și situația actuală a siguranței la incendiu în spațiile publice.

Organizația consideră inacceptabil faptul că unele spații continuă să funcționeze fără autorizație de securitate la incendiu, iar această situație este semnalată doar prin afișarea unui avertisment la intrare.

„Obligația de a proteja oamenii nu poate fi redusă la o hârtie pusă în geam. Responsabilitatea pentru siguranță nu poate fi pasată celui care intră, sub pretextul că a fost avertizat”, afirmă reprezentanții platformei.

Aceștia susțin că, după incendiul din 2015, autoritățile ar fi trebuit să adopte măsuri mai ferme pentru a împiedica funcționarea spațiilor care pun în pericol viața oamenilor.

Asociația Colectiv GTG 3010: „Nici anul ăsta nu avem spitale!”

La rândul său, Asociația Colectiv GTG 3010, care reprezintă victimele și familiile acestora, a anunțat că nu organizează un eveniment oficial de comemorare în 30 octombrie 2026.

Cu toate acestea, o parte dintre părinții celor decedați și prietenii victimelor vor merge la locul tragediei pentru a aprinde lumânări.

„Vom fi însă acolo o parte dintre părinți, care mai suntem și care mai putem, fiecare cum și când poate. Ca în fiecare an vor veni și prieteni ai copiilor noștri pentru a aprinde o lumânare în memoria lor”, a transmis asociația.

Mesajul se încheie cu un avertisment privind situația sistemului medical românesc: „Aveți grijă de voi, nici anul ăsta nu avem spitale!”

Declarația reflectă nemulțumirea familiilor față de ritmul dezvoltării infrastructurii medicale destinate tratării pacienților cu arsuri grave, una dintre vulnerabilitățile majore evidențiate de tragedia din 2015.

Comemorarea celor 65 de victime

Platforma „Corupția Ucide” a anunțat că vineri va organiza un moment de comemorare a victimelor, în semn de solidaritate cu supraviețuitorii și familiile acestora.

Participanții vor aprinde lumânări și vor solicita, din nou, stabilirea responsabilităților pentru tragedie.

„Familiile nu ar trebui să fie nevoite să lupte o viață întreagă pentru a afla de ce cei dragi nu s-au mai întors acasă”, transmit reprezentanții organizației. Potrivit lor, pentru familiile celor decedați, trecerea timpului nu a diminuat pierderea, iar pentru supraviețuitori, anii care au urmat au însemnat intervenții chirurgicale, recuperare și consecințe medicale de lungă durată.

„Noi n-am uitat de Colectiv și nici nu ne-a trecut!”, se încheie mesajul platformei.

Radio România

FOTO arhivă radioiasi.ro