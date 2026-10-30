Ministerul Finanțelor a publicat proiectul rectificării bugetare

Publicat de Andreea Drilea, 30 octombrie 2026, 05:47

Ministerul Finanțelor a publicat joi seară proiectul rectificării bugetare pe care Guvernul intenționează să o adopte vineri.

Patru ministere, Muncii, Agriculturii, Internelor și Sănătății, urmează să primească peste patru miliarde și jumătate de lei, iar bugetul asigurărilor sociale de sănătate va crește cu aproximativ 3,22 miliarde.

Executivul va reduce în schimb cu aproape cinci miliarde de lei bugetele mai multor ministere și instituții, cei mai mulți bani urmând să fie luați de la Dezvoltare, Energie, Finanțe, Transporturi și Educație.

Deficitul bugetar consolidat va crește cu 3,5 miliarde de lei, dar se va menține la ținta de 6,2% din produsul intern brut, dă asigurări Ministerul Finanțelor.

Cea mai mare suplimentare, de 3,32 de miliarde de lei, o are Ministerul Muncii, pentru a asigura plata pensiilor până la sfârșitul anului.

CNAS primește peste 3,2 miliarde pentru medicamente, materiale sanitare, servicii medicale și salarii.

Agricultura primește aproape un miliard pentru proiecte finanțate din fonduri europene.

Ministerului Sănătății îi sunt alocate suplimentar 774 de milioane de lei pentru ambulanțe, unități de primiri urgențe și programe medicale, însă instituția pierde 700 de milioane din proiectele europene, așa că rămâne o creștere netă de doar 72 de milioane de lei.

La Interne, suplimentarea este de 167 de milioane.

Cele mai mari reduceri sunt la Dezvoltare și Energie, peste un miliard de lei fiecare.

Ministerul Finanțelor explică faptul că sunt reduse în principal sume reținute la începutul anului și fonduri care ar rămâne necheltuite până în decembrie.

Rectificarea mai prevede și 2,8 miliarde de lei în plus pentru administrațiile locale, în special pentru achitarea datoriilor, precum și 3,5 miliarde de lei pentru plata dobânzilor la datoria publică.

Fondurile pentru investiții publice cresc cu 900 de milioane de lei, cu prioritate pentru proiectele finanțate prin PNRR și din fonduri europene.

Ministerul Finanțelor a revizuit și prognoza economică, în locul creșterii de 1%, estimate inițial, anticipează acum o scădere a economiei cu 0,4% în acest an.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro