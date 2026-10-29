TUIASI, printre cele 23 de universități selectate în programul Leadership TT: de la cercetare la transfer tehnologic

Publicat de Andreea Drilea, 29 octombrie 2026, 16:59

Cum ajunge o descoperire din laborator să fie utilizată în economie și în societate? De această problemă se leagă temele celui de-al doilea curs al programului de formare Leadership TT, „IP Licensing and Venture Creation” (Licențierea proprietății intelectuale și crearea de companii spin-off), organizat de UEFISCDI în perioada 21–24 octombrie 2026, la Poiana Brașov. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), una dintre cele 23 de universități selectate în program, a participat la această etapă printr-un reprezentant al conducerii și prin cei doi experți desemnați pentru dezvoltarea competențelor instituționale de transfer de cunoaștere și tehnologie.

Transferul tehnologic începe cu decizii instituționale

Prima zi a programului, miercuri, 21 octombrie, a fost dedicată unei întâlniri strategice, la care au participat reprezentanți ai conducerii celor 23 de universități implicate în proiect, alături de reprezentanți ai Oxentia, ai UEFISCDI și ai Ministerului Educației și Cercetării. TUIASI a fost reprezentată de conf. univ. dr. ing. Ciprian Romeo Comșa, prorector pentru Inovare, Antreprenoriat și Parteneriat cu Mediul de Afaceri.

La deschiderea evenimentului, mesajele adresate universităților de prof. univ. dr. Adrian Curaj, director general al UEFISCDI, de prof. univ. dr. ing. Gigel Paraschiv, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, și de trainerii Oxentia au subliniat importanța unei abordări strategice a transferului tehnologic, a implicării conducerii universitare și a dezvoltării unei culturi instituționale care încurajează transformarea rezultatelor cercetării în impact pentru societate și economie.

Discuțiile au abordat și aspecte practice ale valorificării cercetării: politicile privind proprietatea intelectuală, evaluarea rezultatelor și sprijinul acordat cercetătorilor în relația cu mediul economic.

„Nu fiecare rezultat al cercetării trebuie să devină un produs și nici nu aceasta este măsura valorii sale științifice. Atunci când o descoperire are însă potențial de aplicare, universitatea trebuie să ofere cercetătorului sprijinul necesar pentru a evalua posibilitățile de valorificare. La TUIASI, ne dorim ca acest parcurs să nu depindă doar de inițiativa individuală, ci să fie susținut de expertiză, instrumente și mecanisme instituționale care să ajute la identificarea celor mai potrivite soluții”, declară conf. univ. dr. ing. Ciprian Romeo Comșa, prorector pentru Inovare, Antreprenoriat și Parteneriat cu Mediul de Afaceri al TUIASI.

Pentru o universitate tehnică, existența unor mecanisme de sprijin pentru valorificarea cercetării este cu atât mai importantă cu cât numeroase direcții de cercetare răspund unor nevoi concrete ale industriei și societății. Transformarea potențialului științific în aplicații nu este însă automată și nu urmează același traseu pentru toate rezultatele.

Licențe, spin-off-uri și deciziile care contează

Cursul este al doilea din cele șase module ale programului de formare Leadership TT, desfășurat pe parcursul a cinci luni în format hibrid și livrat de Oxentia, organizație cu origini în Universitatea din Oxford, specializată în managementul inovării și valorificarea rezultatelor cercetării. Acest modul a abordat două dintre direcțiile esențiale prin care rezultatele cercetării pot ajunge în practică: licențierea proprietății intelectuale și dezvoltarea unor inițiative antreprenoriale bazate pe tehnologii universitare. La activitățile de formare dedicate experților, TUIASI a fost reprezentată de Cristina Baghiu și de dr. ing. Neculai Bagiu.

„Un brevet nu este, în sine, o strategie de valorificare. Important este să înțelegem ce problemă poate rezolva o tehnologie, cine ar putea avea nevoie de ea și care este cea mai potrivită cale pentru a o aduce în utilizare. Uneori, răspunsul este o licență, alteori poate fi o inițiativă antreprenorială. Rolul expertului este să contribuie la fundamentarea acestor decizii, nu să presupună că există o soluție universală”, menționează Cristina Baghiu, coordonatoarea Digital Innovation Zone și expertă TUIASI în cadrul programului Leadership TT.

Exercițiile practice și simulările de negociere coordonate de trainerii Oxentia Andreea Iacoban, Bruno Reynolds și Steve Cleverley le-au oferit participanților ocazia să analizeze valorificarea rezultatelor cercetării din perspectivele universităților, cercetătorilor, companiilor și investitorilor, cu accent pe interesele și condițiile care influențează deciziile de transfer tehnologic.

Etapele următoare

Proiectul prevede lansarea unui program de studii pentru doctoranzi și postdoctoranzi și acordarea burselor aferente. Experții formați vor putea contribui la activitățile educaționale, în condițiile stabilite prin proiect.

„În cercetare, suntem obișnuiți să întrebăm ce aduce nou un rezultat și cum îi demonstrăm validitatea. Când discutăm despre transfer tehnologic, apare o întrebare în plus: ce ar mai trebui demonstrat pentru ca acel rezultat să poată fi folosit în practică? Cred că este important ca doctoranzii și postdoctoranzii să se familiarizeze cu această perspectivă încă din perioada formării, fără ca ea să înlocuiască exigențele cercetării fundamentale”, completează dr. ing. Neculai Bagiu, lector asociat la TUIASI și expert în programul Leadership TT.

Prin participarea la Leadership TT, TUIASI urmărește să dezvolte expertiza necesară pentru a sprijini valorificarea rezultatelor cercetării și pentru a aduce această perspectivă mai aproape de formarea tinerilor cercetători. Demersul se înscrie în cea de-a treia misiune a universității: crearea condițiilor prin care cunoașterea produsă în mediul academic poate genera valoare pentru economie și societate, cu respectarea libertății cercetării și a rigorii științifice.

Despre proiect

Programul Leadership TT face parte din proiectul „Leadership universitar pentru transfer de cunoaștere și tehnologie” (cod MySMIS2021 335506), implementat de UEFISCDI în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și cofinanțat din Fondul Social European Plus, prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027. Proiectul se derulează pe o perioadă de 48 de luni, între martie 2025 și februarie 2029. Cele 23 de universități publice selectate prin apel deschis au desemnat câte doi experți, în total 46.