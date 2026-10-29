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O nouă sesiune de finanţare pentru Programul Rabla – persoane fizice începe pe 3 noiembrie

O nouă sesiune de finanţare pentru Programul Rabla – persoane fizice începe pe 3 noiembrie

Publicat de Andreea Drilea, 29 octombrie 2026, 16:41

O nouă sesiune a Programului Rabla 2026 destinată persoanelor fizice va demara pe data de 3 noiembrie şi se va adresa celor care nu au reuşit să se înscrie anterior, informează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, într-un comunicat de presă transmis, joi, AGERPRES.

‘Începând de marţi, 3 noiembrie, ora 10:00, persoanele fizice care nu au reuşit să se înscrie anterior vor avea din nou ocazia de a solicita finanţare în cadrul Programului Rabla Auto 2026, în aceleaşi condiţii ca şi la sesiunea anterioară’, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, suma disponibilă pentru această sesiune este de 35,389 milioane de lei şi va fi redistribuită astfel: 25,6 milioane de lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) şi autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid; 9,239 milioane de lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid şi autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 550.000 de lei pentru achiziţionarea motocicletelor sau a motocicletelor electrice.

Înscrierea se realizează prin aplicaţia online disponibilă pe site-ul AFM, iar sesiunea va fi deschisă până la data de 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

În cadrul Programului Rabla Auto, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete: 18.500 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei – pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau o motocicletă electrică; 12.000 lei – pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei – pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau o motocicletă. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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