(FOTO) Un copil de 1 an și 9 luni, transferat de urgență la București după ce a suferit arsuri cu lichid fierbinte

Publicat de Andreea Drilea, 29 octombrie 2026, 16:44

Serviciul Județean de Ambulanță Botoșani a asigurat transferul medical al unui copil în vârstă de 1 an și 9 luni, care a suferit arsuri termice în urma unui accident casnic cu lichid fierbinte.

Minorul prezenta arsuri de gradul II–III, pe aproximativ 20% din suprafața corporală, cu afectarea feței, toracelui și membrelor superioare. La momentul preluării, pacientul era conștient și stabil hemodinamic.

Transferul de la Secția de Pediatrie Botoșani către Aeroportul Suceava a fost efectuat de echipajul SAJ Botoșani, format din dr. Stan Liviu, asistent medical Caciuc Daniela și ambulanțier Bursuc Liviu, pentru continuarea transportului către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București.

SAJ Botoșani subliniază importanța intervenției medicale specializate și atrage atenția asupra riscurilor accidentelor casnice cu lichide fierbinți, în special în rândul copiilor mici.

În cazul producerii arsurilor, se recomandă răcirea zonei afectate cu apă curentă răcoroasă timp de 20 de minute, evitarea hipotermiei și apelarea imediată la 112 în situațiile grave.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO SAJ Botoșani)