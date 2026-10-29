Tramvaiul Magiei de Halloween- mistere și legende ieșene în Tramvaiul Cafenea

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 octombrie 2026, 09:46

Biletele au fost puse în vânzare! Prinde și tu un loc! – Nu rata Tramvaiul Magiei de Halloween!

📍 Prinde și tu un loc și nu rata o călătorie plină de mister, legende și surprize la bordul Tramvaiului Cafenea! Biletele au fost puse în vânzare la prețul de 30 de lei, iar fiecare bilet îți oferă acces la o experiență specială de Halloween, însoțită de o cafea sau o ciocolată caldă.

☕ Ce beneficii ai pentru prețul de 30 de lei?

👉 Un bilet turistic pentru o călătorie tematică la bordul Tramvaiului Cafenea;

👉 Un tur ghidat live, în care vei descoperi legendele, misterele și poveștile mai puțin cunoscute ale Iașului; Turul ghidat va fi susținut de Irina Tacu Cociu, ghid de turism, în dialog cu reprezentatul CTP Iași.

👉 O atmosferă specială de Halloween, într-un tramvai decorat tematic, perfect pentru fotografii și amintiri de neuitat;

👉 O cafea sau o ciocolată caldă, inclusă în prețul biletului.

📅 Vineri, 30 octombrie 2026, între orele 18:00 și 20:00, te așteptăm să descoperi Iașul dintr-o perspectivă diferită, într-o călătorie în care poveștile misterioase prind viață pe șine! Pe lângă legendele prezentate în cadrul turului, vei avea ocazia să împărtășești propriile povești sau întâmplări neobișnuite. Iar dacă vrei să intri pe deplin în atmosfera evenimentului, poți veni costumat!

🕕 Programul evenimentului:

📍 18:00 – 18:30 | Staționare în Rond Târgu Cucu

🚉 18:30 – 20:00 | Călătorie pe traseul: Rond Târgu Cucu – Palatul Culturii – Podu Roș – Baza 3 – bd. Nicolae Iorga – Podul de Piatră – Gară – Billa – Piața Unirii – Rond Târgu Cucu.

🧁 Pentru cei care își doresc și alte delicii, la bord vor fi disponibile, contra cost, băuturi cu toppinguri tematice, plăcinte cu dovleac și brioșe.

🎟️ Achiziționează-ți biletul și asigură-ți locul în Tramvaiul Magiei!

Pentru participare, este necesară completarea formularului de înscriere și achitarea în avans a biletului turistic.

📝 Formular de înscriere:

👉 https://forms.gle/upV3df2EqpK5RoBg8

🎨Decorul special de Halloween este realizat de studenții Facultății de Arte Vizuale și Design din cadrul UNAGE Iași.

🤝 Evenimentul este organizat de CTP Iași și Asociația Pasionaților de Transport Public Tramclub Iași, cu sprijinul Facultății de Arte Vizuale și Design – UNAGE Iași.

🚏 Nu lăsa Tramvaiul Magiei să plece fără tine! Cumpără-ți biletul și pregătește-te pentru o seară plină de mister, povești și surprize!