Trei polițiști gălățeni au participat la un schimb de experiență în Polonia pentru perfecționare profesională

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 octombrie 2026, 08:51 / actualizat: 29 octombrie 2026, 10:31

Trei polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au participat, în perioada 19–23 octombrie 2026, la o activitate de pregătire și schimb de experiență desfășurată în orașul Zamość, Republica Polonă, având ca obiectiv dezvoltarea competențelor profesionale și îmbunătățirea capacității de gestionare a situațiilor operative complexe.

Activitatea a avut un caracter practic și interactiv, fiind axată pe analizarea modalităților de planificare, organizare și coordonare a intervențiilor în situații de criză, precum și pe identificarea unor metode eficiente de gestionare a evenimentelor cu grad ridicat de risc.

În cadrul exercițiului, participanții au lucrat în echipe cu responsabilități distincte, corespunzătoare structurilor de comandă, negociere și intervenție. Scenariile abordate au vizat procesul decizional, coordonarea operațiunilor, negocierea în situații de criză, evaluarea soluțiilor adoptate și formularea concluziilor și recomandărilor rezultate în urma activităților desfășurate.

Prin implicarea în astfel de activități, Poliția Română urmărește dezvoltarea continuă a competențelor personalului, promovarea cooperării internaționale și creșterea eficienței misiunilor desfășurate în sprijinul cetățenilor. (Radio Iași/ Gina Ponaru/ FOTO IJP Botoșani)