Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va organiza Campionatul European Universitar de Handbal din 2029

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 octombrie 2026, 10:49

Universitatea ‘Ştefan cel Mare’ din Suceava (USV) a primit dreptul de organizare a Campionatului European Universitar de Handbal din 2029, conform scrisorii oficiale de atribuire transmise de European University Sports Association (EUSA), a transmis, joi, USV.

Decizia a fost adoptată de Comitetul Executiv al EUSA în cadrul reuniunii din 24 octombrie 2026, în urma evaluării dosarului de candidatură depus de universitatea suceveană. În categoria handbal, competiţia pentru obţinerea dreptului de organizare a fost deosebit de strânsă, reunind în faza finală trei oraşe candidate. În urma procesului de evaluare, Suceava, prin USV, a fost desemnată gazda ediţiei din 2029, devansând candidaturile oraşelor Ankara (Turcia) şi Varazdin (Croaţia).

‘Atribuirea organizării acestei competiţii reprezintă o recunoaştere a capacităţii Universităţii ‘Ştefan cel Mare’ din Suceava de a contribui la dezvoltarea sportului universitar european şi o oportunitate de a consolida vizibilitatea internaţională a universităţii şi a municipiului Suceava’, se arată într-un comunicat al USV.

Obţinerea dreptului de organizare a Campionatului European Universitar de Handbal din 2029 are o semnificaţie deosebită în contextul performanţelor obţinute de echipa masculină de handbal a USV.

Formaţia suceveană a câştigat de cinci ori titlul de campioană europeană universitară, în anii 2017, 2022, 2023, 2024 şi 2026. Aceste rezultate au fost obţinute la competiţiile desfăşurate la Malaga (Spania), Ĺodz (Polonia), Podgorica (Muntenegru), Debrecen (Ungaria) şi Salerno (Italia). În 2025, echipa USV a ajuns din nou în finala competiţiei, obţinând medalia de argint.

‘Organizarea Campionatului European Universitar de Handbal va contribui la promovarea municipiului Suceava ca destinaţie pentru competiţii sportive internaţionale şi va crea premisele unor schimburi interculturale şi ale consolidării relaţiilor dintre universităţile europene. Sunt aşteptate să participe 12 echipe masculine şi 12 echipe feminine, reprezentând campioane universitare naţionale din diverse ţări europene. În total, sunt aşteptaţi la Suceava peste 1.000 de participanţi din străinătate pe parcursul celor 8 zile de desfăşurare a acestui eveniment’, mai susţin oficialii USV. (Agerpres/ FOTO facebook universitatea suceava)