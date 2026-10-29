Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va organiza Campionatul European Universitar de Handbal din 2029

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va organiza Campionatul European Universitar de Handbal din 2029

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va organiza Campionatul European Universitar de Handbal din 2029

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 octombrie 2026, 10:49

Universitatea ‘Ştefan cel Mare’ din Suceava (USV) a primit dreptul de organizare a Campionatului European Universitar de Handbal din 2029, conform scrisorii oficiale de atribuire transmise de European University Sports Association (EUSA), a transmis, joi, USV.

Decizia a fost adoptată de Comitetul Executiv al EUSA în cadrul reuniunii din 24 octombrie 2026, în urma evaluării dosarului de candidatură depus de universitatea suceveană. În categoria handbal, competiţia pentru obţinerea dreptului de organizare a fost deosebit de strânsă, reunind în faza finală trei oraşe candidate. În urma procesului de evaluare, Suceava, prin USV, a fost desemnată gazda ediţiei din 2029, devansând candidaturile oraşelor Ankara (Turcia) şi Varazdin (Croaţia).

‘Atribuirea organizării acestei competiţii reprezintă o recunoaştere a capacităţii Universităţii ‘Ştefan cel Mare’ din Suceava de a contribui la dezvoltarea sportului universitar european şi o oportunitate de a consolida vizibilitatea internaţională a universităţii şi a municipiului Suceava’, se arată într-un comunicat al USV.

Obţinerea dreptului de organizare a Campionatului European Universitar de Handbal din 2029 are o semnificaţie deosebită în contextul performanţelor obţinute de echipa masculină de handbal a USV.

Formaţia suceveană a câştigat de cinci ori titlul de campioană europeană universitară, în anii 2017, 2022, 2023, 2024 şi 2026. Aceste rezultate au fost obţinute la competiţiile desfăşurate la Malaga (Spania), Ĺodz (Polonia), Podgorica (Muntenegru), Debrecen (Ungaria) şi Salerno (Italia). În 2025, echipa USV a ajuns din nou în finala competiţiei, obţinând medalia de argint.

‘Organizarea Campionatului European Universitar de Handbal va contribui la promovarea municipiului Suceava ca destinaţie pentru competiţii sportive internaţionale şi va crea premisele unor schimburi interculturale şi ale consolidării relaţiilor dintre universităţile europene. Sunt aşteptate să participe 12 echipe masculine şi 12 echipe feminine, reprezentând campioane universitare naţionale din diverse ţări europene. În total, sunt aşteptaţi la Suceava peste 1.000 de participanţi din străinătate pe parcursul celor 8 zile de desfăşurare a acestui eveniment’, mai susţin oficialii USV. (Agerpres/ FOTO facebook universitatea suceava)

Etichete:
(AUDIO) Curtea de Apel București suspendă lucrările la Autostrada A8 pe tronsonul Lețcani–Iași
Prim plan joi, 29 octombrie 2026, 08:19

(AUDIO) Curtea de Apel București suspendă lucrările la Autostrada A8 pe tronsonul Lețcani–Iași

Curtea de Apel București a decis suspendarea executării lucrărilor pe tronsonul Lețcani–Iași al Autostrăzii A8, după ce a admis o cale...

(AUDIO) Curtea de Apel București suspendă lucrările la Autostrada A8 pe tronsonul Lețcani–Iași
Palatul Culturii Iași: Conferința internațională „MediCult: medierea culturală – implicații, oportunități, resurse”
Prim plan joi, 29 octombrie 2026, 07:55

Palatul Culturii Iași: Conferința internațională „MediCult: medierea culturală – implicații, oportunități, resurse”

Complexul Muzeal Național „Moldova”, prin secția Mediere culturală, proiecte, marketing, organizează în zilele de 29 și 30 octombrie 2026...

Palatul Culturii Iași: Conferința internațională „MediCult: medierea culturală – implicații, oportunități, resurse”
Miniştrii apărării din România, Bulgaria şi Turcia au discutat la Sofia măsuri pentru consolidarea securităţii la Marea Neagră
Prim plan joi, 29 octombrie 2026, 07:07

Miniştrii apărării din România, Bulgaria şi Turcia au discutat la Sofia măsuri pentru consolidarea securităţii la Marea Neagră

Miniştrii apărării din România, Bulgaria şi Turcia au discutat ieri, la Sofia, măsuri pentru consolidarea securităţii la Marea Neagră, în...

Miniştrii apărării din România, Bulgaria şi Turcia au discutat la Sofia măsuri pentru consolidarea securităţii la Marea Neagră
Spania este în doliu naţional timp de trei zile, după coliziunea dintre două trenuri produsă în regiunea Castilia-La Mancha
Prim plan joi, 29 octombrie 2026, 07:04

Spania este în doliu naţional timp de trei zile, după coliziunea dintre două trenuri produsă în regiunea Castilia-La Mancha

Spania este în doliu naţional timp de trei zile, după coliziunea dintre două trenuri produsă ieri în regiunea Castilia-La Mancha, soldată cu...

Spania este în doliu naţional timp de trei zile, după coliziunea dintre două trenuri produsă în regiunea Castilia-La Mancha
Prim plan joi, 29 octombrie 2026, 07:01

Starea de alertă privind funcţionarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, prelungită cu 30 de zile

Starea de alertă privind funcţionarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă fost prelungită cu 30 de zile, printr-o hotărâre publicată aseară...

Starea de alertă privind funcţionarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, prelungită cu 30 de zile
Prim plan miercuri, 28 octombrie 2026, 17:39

Fiul lui Tudorel Toader contestă arestul preventiv; procesul – la Înalta Curte, pe 3 noiembrie

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, a contestat decizia judecătorilor de a-l aresta preventiv în dosarul în...

Fiul lui Tudorel Toader contestă arestul preventiv; procesul – la Înalta Curte, pe 3 noiembrie
Prim plan miercuri, 28 octombrie 2026, 16:00

(AUDIO) Primăria Municipiului Iași anunță că taxele și impozitele pentru anul 2027 vor fi indexate cu inflația

Primăria Iași anunță că taxele și impozitele pentru anul 2027 vor fi indexate cu inflația, conform legii. Totodată, municipalitatea ieșeană...

(AUDIO) Primăria Municipiului Iași anunță că taxele și impozitele pentru anul 2027 vor fi indexate cu inflația
Prim plan miercuri, 28 octombrie 2026, 15:29

Grădina Botanică din Iași deschide ediția cu numărul 50 a expoziției „Flori de Toamnă”

FLORI DE TOAMNĂ 2026 – expoziție de flori, fructe și semințe, a 50-a ediție, organizată în secțiile exterioare și în complexul de sere, ...

Grădina Botanică din Iași deschide ediția cu numărul 50 a expoziției „Flori de Toamnă”