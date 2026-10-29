Premierul Luca Niculescu este aşteptat în Parlament pentru a le explica deputaţilor care este situaţia deficitului bugetar

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 octombrie 2026, 10:34

Premierul Luca Niculescu este aşteptat luni în Parlament pentru a le explica deputaţilor care este situaţia deficitului bugetar şi ce măsuri vor fi luate pentru a evita un derapaj de la ţinta asumată.

Social-democraţii reclamă că fostul guvern interimar a amânat plăţi de aproximativ 40 de miliarde de lei şi condiţionează acum aprobarea rectificării de prezentarea publică şi transparentă a cifrelor din buget. Subiectul a fost discutat ieri de şeful guvernului cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, care l-a vizitat la Palatul Victoria. De cealaltă parte, PNL cere adoptarea imediată a proiectului de rectificare. Liberalii amintesc că deblocarea urgentă a fondurilor, pentru instituţiile rămase fără bani, a fost unul dintre motivele pentru care au votat învestirea actualului Executiv. De partea lor este şi UDMR.

PNL solicită ca rectificarea bugetară să fie adoptată în cel mai scurt timp, pentru a permite funcţionarea deplină a instituţiilor şi serviciilor publice esenţiale şi avertizează că o nouă întârziere ar putea produce blocaje grave, cu impact neghativ asupra cetăţenilor. Guvernul trebuie să-şi respecte promisiunile, a spus purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan.

Ionel Bogdan: Noi am cerut ca rectificarea bugetului să fie o prioritate pentru guvern. A fost unul dintre motivele pentru care am recomandat colegilor să voteze pentru învestirea acestui guvern.

PSD estimează că necesarul de fonduri pentru acoperirea facturilor restante şi pentru alte cheltuieli ajunge la aproximativ 40 de miliarde de lei şi susţine că aceste lipsuri au apărut din cauza unor alocări iniţiale insuficiente din partea guvernului interimar, condus de Ilie Bolojan. Social-democraţii subliniază că vor aproba rectificarea bugetară doar după ce Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, va explica situaţia financiară. Liderulul UDMR spune, însă, că nu are date despre gaura din buget invocată de PSD.

Kelemen Hunor: Eu am încredere în Alex Nazare, ce zicea el până acum. Probabil să fie nişte bani care nu au fost plătiţi, fiindcă guvernul interimar n-ar avea cum să plătească. Nu putea să facă rectificare, nu putea să facă nişte proiecte de legi, ordonanţă de urgenţă.

Kelemen Hunor a mai spus că UDMR nu susţine nicio creştere de taxe. (Rador/ FOTO Facebook Luca Niculescu)