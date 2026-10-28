Consiliul Superior al Magistraturii face publice indemnizaţiile judecătorilor din România

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2026, 15:10

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat, miercuri, în contextul dezbaterilor publice generate de o decizie recentă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, date privind indemnizaţiile judecătorilor din România şi câteva repere de comparaţie europeană, subliniind că suma brută încasată de un judecător stagiar reprezintă 1,26 câştiguri salariale medii brute naţionale.

Joia trecută, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins, în unanimitate, cererile formulate de cinci judecători şi foşti judecători români, care s-au plâns de neexecutarea integrală a unor hotărâri judecătoreşti, prin care statul fusese obligat să le plătească diferite sume de bani, cu titlu de despăgubire, pentru diferenţele de remuneraţie considerate a fi discriminatorii în raport cu alte categorii de magistraţi sau funcţionari.

Potrivit unui comunicat al CSM transmis AGERPRES cu grilele salariale aferente lunii octombrie, cu includerea sporurilor, indemnizaţiile nete lunare ale judecătorilor variază în funcţie de gradul profesional, vechime şi gradaţie, respectiv:

– judecător stagiar: 6.990 – 8.285 lei;

– judecător cu grad de judecătorie: 10.486 – 16.157 lei;

– judecător cu grad de tribunal: 14.390 – 17.948 lei;

– judecător cu grad de curte de apel: 16.309 – 20.346 lei.

‘În privinţa structurii sistemului, din totalul celor 4.544 de judecători cuprinşi în datele disponibile la 26 octombrie, aproximativ 46% îşi desfăşoară activitatea la judecătorii (2.076 de judecători – dintre care 1.808 cu grad de judecătorie, 110 cu grad de tribunal şi 158 cu grad de curte de apel), 33% la tribunale (1.503 judecători – dintre care 556 cu grad de curte de apel) şi 21% la curţile de apel (965 de judecători)’, se precizează în comunicat.

Pentru comparaţie, conform celor mai recente date disponibile ale Institutului Naţional de Statistică, câştigul salarial mediu din România, în august 2026, era de 5.688 lei net şi 9.497 lei brut, menţionează CSM.

‘Astfel, pentru un judecător stagiar aflat la nivelul minim al grilei, indemnizaţia brută reprezintă 1,26 câştiguri salariale medii brute naţionale, în timp ce, pentru un judecător definitiv cu grad profesional de judecătorie, aflat la nivelul minim al grilei, indemnizaţia brută reprezintă 1,89 câştiguri salariale medii brute naţionale. Spre comparaţie, media aritmetică a celor 27 de valori publicate pentru statele Uniunii Europene în EU Justice Scoreboard 2026, pe baza datelor CEPEJ din 2024, este de aproximativ 2,13 câştiguri salariale medii brute naţionale, România situându-se sub acest indicator’, subliniază CSM.

Consiliul arată că a publicat anterior, la 16 iulie 2025, şi o analiză comparativă a cuantumurilor salariale la începutul carierei, în care România ocupa poziţia 20 din 27 de state pentru venitul brut şi poziţia 22 pentru venitul net.

‘Consiliul Superior al Magistraturii atrage atenţia asupra practicilor de transferare deliberată a divergenţelor politice interne în faţa jurisdicţiilor internaţionale, prin prezentarea distorsionată a realităţilor naţionale, care pot aduce câştiguri conjuncturale în plan intern, dar numai cu preţul afectării credibilităţii instituţiilor statului şi, în ultimă instanţă, a României’, se mai precizează în comunicat. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro