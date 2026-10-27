Jurnalistul Răsvan Apostolescu, de la Radio România Actualităţi, a decedat la vârsta de 66 de ani

Publicat de Andreea Drilea, 27 octombrie 2026, 13:41

Comentatorul sportiv Răsvan Apostolescu a murit la vârsta de 66 de ani, anunță Radio România Actualități.

Jurnalistul a făcut parte din generația de comentatori de fotbal afirmată la începutul anilor 1990 și a fost una dintre vocile emisiunii „Fotbal minut cu minut”.

Născut în septembrie 1960 și medic veterinar de profesie, Răsvan Apostolescu era cunoscut de colegi și prieteni sub porecla „Balon”. El și-a construit cariera în jurnalismul radiofonic alături de comentatori precum Ion Ghițulescu, Dan Voicilă, Teoharie Coca Cozma, Nicolae Secoșan, Teodor Mateescu, Dumitru Pelican și Ilie Dobre.

Răsvan Apostolescu a debutat la un meci de primă divizie între FC Argeș și Dinamo. Ulterior, a comentat pentru Radio România Actualități numeroase partide, între care finala Cupei UEFA dintre Galatasaray și Arsenal, precum și meciuri de la turneele finale ale Campionatului Mondial și ale Campionatului European.

Pe lângă fotbal, a fost interesat și de alte discipline sportive, între care luptele libere și greco-romane.

La meciul de retragere al legendarului Gheorghe Hagi, Răsvan Apostolescu a realizat un interviu cu Michel Platini, avându-l pe Ion Țiriac în rolul de traducător, povestind despre întâmplare într-un interviu acordat scriitorului Ovidiu Blag.

Jurnalistul se afla la tribuna oficială, unde urma inițial să discute cu premierul de atunci, Adrian Năstase. Prezența lui Michel Platini și a lui Ion Țiriac i-a oferit ocazia unui alt interviu.

„Și pentru că era şi Ion Țiriac acolo, lângă el, am avut ideea năstrușnică să îl rog pe marele tenismen și om de afaceri să mă ajute cu traducerea, pentru că eu nu stăpâneam limba franceză”, povestea Răsvan Apostolescu.

În acea discuție, Michel Platini a vorbit despre Gheorghe Hagi, dar și în termeni laudativi despre fotbalul românesc.