Vaslui: Femeile din Negreşti se vor putea testa gratuit pentru depistarea cancerului de sân şi de col uterin

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 octombrie 2026, 19:22

Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iaşi desfăşoară în perioada 27 – 30 octombrie, în oraşul Negreşti, o campanie gratuită pentru depistarea precoce a cancerului de sân şi a cancerului de col uterin, au informat reprezentanţii primăriei din localitate.

Astfel, unitatea mobilă de screening va fi prezentă în oraşul Negreşti, în parcarea din spatele primăriei, pentru a oferi servicii medicale gratuite de prevenţie şi depistare precoce a acestor boli, în cadrul unor proiecte cofinanţate de Uniunea Europeană prin Programul Sănătate.

‘Programul ‘Daria’ oferă posibilitatea efectuării de mamografii digitale gratuite femeilor care au vârsta cuprinsă între 50 şi 69 de ani, nu prezintă simptome şi nu au un diagnostic confirmat de cancer mamar, nu au efectuat o mamografie în ultimele 12 luni, nu sunt însărcinate şi nu alăptează. Programul ‘Clara’ presupune testarea HPV gratuită şi este destinat femeilor cu vârsta cuprinsă între 25 şi 64 de ani, care nu prezintă simptome şi nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin. La ambele programe pot participa femei care fac parte din grupuri vulnerabile sau defavorizate socio-economic ori din comunităţi cu vulnerabilitate crescută şi au domiciliul sau reşedinţa în judeţele Vaslui, Iaşi, Bacău, Botoşani, Neamţ sau Suceava. Încurajăm femeile să acorde prioritate sănătăţii lor şi să profite de această oportunitate de screening gratuit’, au transmis reprezentanţii Primăriei oraşului Negreşti, pe pagina de Facebook a instituţiei.

Testările vor avea loc marţi, 27 octombrie, în intervalul orar 10:00-18:00 şi pe 29 şi 30 octombrie, între orele 9.00 şi 17.00, în fiecare zi existând o pauză pentru igienizarea aparatelor utilizate între orele 13.00 şi 14.00.

Organizatorii au precizat că accesul la investigaţii se face pe baza actului de identitate, fără a fi necesare cardul de sănătate şi biletul de trimitere de la medic. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)