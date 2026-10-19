Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Vaslui: Femeile din Negreşti se vor putea testa gratuit pentru depistarea cancerului de sân şi de col uterin

Vaslui: Femeile din Negreşti se vor putea testa gratuit pentru depistarea cancerului de sân şi de col uterin

Vaslui: Femeile din Negreşti se vor putea testa gratuit pentru depistarea cancerului de sân şi de col uterin

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 octombrie 2026, 19:22

Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iaşi desfăşoară în perioada 27 – 30 octombrie, în oraşul Negreşti, o campanie gratuită pentru depistarea precoce a cancerului de sân şi a cancerului de col uterin, au informat reprezentanţii primăriei din localitate.

Astfel, unitatea mobilă de screening va fi prezentă în oraşul Negreşti, în parcarea din spatele primăriei, pentru a oferi servicii medicale gratuite de prevenţie şi depistare precoce a acestor boli, în cadrul unor proiecte cofinanţate de Uniunea Europeană prin Programul Sănătate.

‘Programul ‘Daria’ oferă posibilitatea efectuării de mamografii digitale gratuite femeilor care au vârsta cuprinsă între 50 şi 69 de ani, nu prezintă simptome şi nu au un diagnostic confirmat de cancer mamar, nu au efectuat o mamografie în ultimele 12 luni, nu sunt însărcinate şi nu alăptează. Programul ‘Clara’ presupune testarea HPV gratuită şi este destinat femeilor cu vârsta cuprinsă între 25 şi 64 de ani, care nu prezintă simptome şi nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin. La ambele programe pot participa femei care fac parte din grupuri vulnerabile sau defavorizate socio-economic ori din comunităţi cu vulnerabilitate crescută şi au domiciliul sau reşedinţa în judeţele Vaslui, Iaşi, Bacău, Botoşani, Neamţ sau Suceava. Încurajăm femeile să acorde prioritate sănătăţii lor şi să profite de această oportunitate de screening gratuit’, au transmis reprezentanţii Primăriei oraşului Negreşti, pe pagina de Facebook a instituţiei.

Testările vor avea loc marţi, 27 octombrie, în intervalul orar 10:00-18:00 şi pe 29 şi 30 octombrie, între orele 9.00 şi 17.00, în fiecare zi existând o pauză pentru igienizarea aparatelor utilizate între orele 13.00 şi 14.00.

Organizatorii au precizat că accesul la investigaţii se face pe baza actului de identitate, fără a fi necesare cardul de sănătate şi biletul de trimitere de la medic. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Parlamentul European urmează să adopte o rezoluţie în urma valului recent de incidente cu drone din Marea Neagră
Prim plan luni, 19 octombrie 2026, 18:56

Parlamentul European urmează să adopte o rezoluţie în urma valului recent de incidente cu drone din Marea Neagră

Parlamentul European urmează să adopte o rezoluţie, săptămâna aceasta, în urma valului recent de incidente cu drone din Marea Neagră. De...

Parlamentul European urmează să adopte o rezoluţie în urma valului recent de incidente cu drone din Marea Neagră
Transportatorii din sudul Italiei protestează faţă de preţurile ridicate la combustibil
Prim plan luni, 19 octombrie 2026, 18:40

Transportatorii din sudul Italiei protestează faţă de preţurile ridicate la combustibil

Transportatorii rutieri îşi continuă protestul împotriva creşterii costurilor la combustibil prin blocaje, demonstraţii şi mobilizări care se...

Transportatorii din sudul Italiei protestează faţă de preţurile ridicate la combustibil
Cel puţin doi oameni au murit în estul Spaniei în urma inundaţiilor masive
Prim plan luni, 19 octombrie 2026, 18:25

Cel puţin doi oameni au murit în estul Spaniei în urma inundaţiilor masive

Cel puţin doi oameni au murit în estul Spaniei în urma inundaţiilor masive din acest weekend, care au determinat autorităţile să emită...

Cel puţin doi oameni au murit în estul Spaniei în urma inundaţiilor masive
Vaccinurile promise României de Comisia Europeană pentru combaterea pestei micilor rumegătoare întârzie
Prim plan luni, 19 octombrie 2026, 17:50

Vaccinurile promise României de Comisia Europeană pentru combaterea pestei micilor rumegătoare întârzie

Dozele suplimentare de vaccin promise României de Comisia Europeană pentru combaterea pestei micilor rumegătoare nu au fost livrate, deşi,...

Vaccinurile promise României de Comisia Europeană pentru combaterea pestei micilor rumegătoare întârzie
Prim plan luni, 19 octombrie 2026, 17:45

DNSC investigează un incident de securitate informatică depistat la Societatea Naţională de Radiocomunicaţii

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică investigează un incident de securitate informatică depistat astăzi la Societatea Naţională de...

DNSC investigează un incident de securitate informatică depistat la Societatea Naţională de Radiocomunicaţii
Prim plan luni, 19 octombrie 2026, 16:31

Toţi miniştrii propuşi audiaţi până acum în comisiile parlamentare de specialitate au primit aviz pozitiv

UPDATE ora 16:00 – Toţi miniştrii propuşi să facă parte din guvernul Luca Niculescu şi care au fost audiaţi până la această oră în...

Toţi miniştrii propuşi audiaţi până acum în comisiile parlamentare de specialitate au primit aviz pozitiv
Prim plan luni, 19 octombrie 2026, 15:40

(AUDIO) Nicio școală din municipiul Iași nu a solicitat modificarea programului după sistarea căldurii

Nicio școală din Iași nu a transmis solicitări pentru modificarea programului de desfășurare al orelor sau de suspendare a cursurilor, în urma...

(AUDIO) Nicio școală din municipiul Iași nu a solicitat modificarea programului după sistarea căldurii
Prim plan luni, 19 octombrie 2026, 15:35

România trece la ora de iarnă din 25 octombrie. Mersul trenurilor nu se modifică

România trece la ora de iarnă începând din data de 25 octombrie 2026, când ora 04:00 devine ora 03:00, iar schimbarea la ora Europei Orientale...

România trece la ora de iarnă din 25 octombrie. Mersul trenurilor nu se modifică