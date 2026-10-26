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Serviciile de urgenţă şi ambulanţă din întreaga ţară vor primi o finanţare suplimentară de 150 de milioane de lei

Serviciile de urgenţă şi ambulanţă din întreaga ţară vor primi o finanţare suplimentară de 150 de milioane de lei

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 octombrie 2026, 14:01

Serviciile de urgenţă şi cele de ambulanţă din întreaga ţară vor primi o finanţare suplimentară de 150 de milioane de lei.

Măsura vine în condiţiile în care sistemul de medicină de urgenţă se confruntă cu o presiune financiară tot mai mare, care ar putea afecta capacitatea de intervenţie în situaţii critice.

Banii au fost obţinuţi prin redistribuirea unor fonduri existente în bugetul Ministerului Sănătăţii. Sumele ar urma să fie recuperate la următoarea rectificare bugetară.

Adriana Turea: Cele 150 de milioane de lei vor fi folosite pentru finanţarea activităţii unităţilor de primiri urgenţe şi a serviciilor de ambulanţă, în condiţiile în care resursele financiare disponibile deveniseră insuficiente. Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, recunoaşte că măsura nu rezolvă toate dificultăţile financiare, dar susţine că este necesară pentru menţinerea activităţii serviciilor de urgenţă şi pentru asigurarea resurselor de care au nevoie echipajele medicale. Potrivit ministrului sănătăţii, Alexandru Rogobete, presiunea asupra sistemului era atât de mare încât, în cazul unei urgenţe majore, exista riscul unui blocaj. Pentru a evita această situaţie, oficialul a precizat că au decis să amâne 30 până la 40 de zile anumite cheltuieli prevăzute pentru alte proiecte. Acestea nu vor fi anulate, iar fondurile redistribuite vor trebui reîntregite la rectificarea bugetară, astfel încât proiectele respective să poată continua. În plus, după rezolvarea problemelor financiare imediate, Alexandru Rogobete vrea să modifice şi modul de organizare şi remunerare a gărzilor medicale; acesta se referă la restrângerea gărzilor şi la actualizarea tarifelor de gardă, cu includerea plăţii inclusiv pentru rezidenţii de anul I, II şi III. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

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