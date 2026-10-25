Primăria Capitalei: Crăpătura blocului din Drumul Taberei există de nouă ani

Publicat de Andreea Drilea, 25 octombrie 2026, 08:53

Specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență stabilesc, în această după-amiază măsurile, necesare în cazul blocului din sectorul 6 al Capitalei, din cartierul Drumul Taberei, la care a fost raportată o fisură accentuată.

Imediat locatarii, aproximativ 65 de persoane, au fost evacuați temporar, urmând să se decidă dacă se pot întoarce în siguranță sau trebuie să fie mutați.

Primăria Capitalei transmite că acea crăpătură la imobil există de 9 ani, are 5 cm și a fost depistată încă de la prima expertiză din 2017 între scările 1 și 2, ca un efect al problemelor cu canalizarea blocului.

Documentația pentru consolidare a fost întocmită de municipalitate în 2021, însă locatarii au refuzat proiectul din cauză că intervenția era prea invazivă și nu doreau să se mute din bloc.

Proprietarii au refăcut pe cont propriu expertiza tehnică în 2023, dar nu au revenit la autorități pentru continuarea demersurilor, notează reprezentanții Primăriei Generale într-o postare pe internet.

Rador/FOTO ISUB