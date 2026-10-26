Creştinii îl sărbătoresc pe Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

Publicat de Andreea Drilea, 26 octombrie 2026, 05:29 / actualizat: 26 octombrie 2026, 8:30

Creştinii îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, martir creştin din secolul al IV-lea.

Peste 250.000 de români îşi sărbătoresc astăzi onomastica.

La Bucureşti, pe Dealul Patriarhiei, continuă pelerinajul la moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştiului şi ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.

Reporter: Remus Radulescu – Sfântul Dimitrie este unul dintre cei mai cunoscuţi martiri creştini din primele secole. Era grec de neam şi fiu al guvernatorului Tesalonicului. Dimitrie a ajuns şi el guvernator şi din acea poziţie s-au opus manifestărilor păgâne care aveau loc cu ocazia unor victorii ale armatei romane. A fost arestat şi forţat să renunţe la creştinism, religie considerată periculoasă pentru unitatea imperiului. Dimitrie n-a cedat în ciuda torturilor şi a fost ucis. După moartea martirică s-a constatat că trupul său nu se descompune şi atunci moaştele i-au fost aşezate într-o biserică din Tesalonic unde se găsesc şi astăzi. La Catedrala Patriarhală, mii de credincioşi participă la pelerinajul la moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştiului şi ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea. După liturghia de astăzi, Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române va proclama solemn sărbătoarea Soborului Sfinţilor Martiri Militari, care va fi introdusă în calendar pentru ziua de 26 octombrie

Rador/FOTO basilica.ro