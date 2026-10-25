România a trecut la ora de iarnă

Publicat de Andreea Drilea, 25 octombrie 2026, 08:48

România a trecut la ora de iarnă, ceasurile s-au dat înapoi cu o oră, astfel încât ziua de astăzi va fi cea mai lungă din an, de 25 de ore.

Schimbarea orei a fost produsă în Europa în secolul trecut pentru a economisi energie.

Parlamentul European a votat în 2019 eliminarea acestei măsuri, însă până acum nu a fost luată o decizie finală.

Medicii avertizează că schimbarea orei poate avea efecte asupra organismului, afectând pentru o perioadă în special somnul, dar și dispoziția, nivelul de stres și capacitatea de concentrare.

Se recomandă păstrarea unor ore constante de culcare și trezire, expunerea la lumina naturală și mese mai ușoare dimineața.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro